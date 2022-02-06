【星座運程】4大屬性星座運勢預測　風象尋新突破土象學投資待收成

新年新氣象，對於上班一族而言，尤其關心事業運勢。而星座塔羅師楊琳（Anne姐）將12星座分成風象、火象、水象、土象星座4大屬性（見表），同時運用塔羅牌，為各星座2022年整體運程進行預測，包括事業、投資及創業運。

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風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

今年是風象星座重新出發的好年份，若今年有創業念頭也不妨一試。職場上人緣不俗，但工作上容易受到掣肘，她建議可先將思想轉化成行動，去重新審視自己的目標，切忌處事操之過急。「在投資方式、理財等亦需要尋求新突破，否則很容易走到盡頭。」

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火象星座：白羊座、獅子座、射手座

從去年的困境中成長後，終於踏入新章節。今年財運非常好，有升職加薪的機會，努力會得到上司及同事的肯定。楊琳提醒，火象星座亦要正視自身不足之處，克服及改善自身的短板，否則問題將一直會以不同方式呈現。

火象星座今年有「轉工運」，適宜轉換新環境及向更高目標進發，去尋找新的初心與熱情，作品或工作都會得到大家的喜愛。此外，火象星座今年學習運不俗，可以考慮考車牌或再進一步進修。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

楊琳表示，水象星座今年整體相對上會是幸福快樂的一年，尤其在愛情及家庭方面。但職場上有可能發生與同事意見不合，或被杯葛的情況，要記住不要過於主觀去看待事情，相信時間會證明一切。可以嘗試發展新的事物及留更多時間與家人相處，同時需要留意調整及平衡支出，避免入不敷支的情況發生。

土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

最後，楊琳則稱土象星座今年要開始為未來做好打算，可以先學習投資，利用投資令身上資源更多，但要有耐性等收成，不會太快看得到成果。亦不要因害怕失敗而卻步，雖然身邊人都會欣賞土象星座的工作能力，但不要因此變得自負，要學會低調處事，提防小人。

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作者：黃顯晴

責任編輯：蕭寶玲

【原文：星座運勢 風象可重新出發土象學投資】

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