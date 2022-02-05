【退休規劃】港人平均壽命愈來愈長　周華山：退休最需要處理情緒問題

作為香港人，甚麼都要贏，贏在起跑綫上，贏在提早退休，可有想過人類壽命愈來愈長、積蓄總有耗完一日？香港教育者、學者，非牟利慈善團體「自在社」創辦人周華山說：「香港人平均壽命是全世界最長，若退休仍是65歲的話，最需要處理的其實是退休後的生活和情緒問題。」

退休最需要處理情緒問題

香港人平均壽命是全世界最長，女性87歲，男性是82，到我們這一代大概是90歲，若然退休是65歲的話，問題便會出現，他／她們於社會上一生的奮鬥，風光過，到60多歲便隨着退休而直綫下滑，鬱鬱而終，所以最需要處理生活和情緒上的問題。 從生活質素、心靈質素和情緒質素都要作出調整。我現在做多些免費短片，提供大量關於心靈情緒溝通等資訊，讓大家可以廣傳幫到更多人。希望大家處理自己，始終心念創造實相，意向導致結果。

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退休無期限 拍片開解迷途羔羊

周華山是自在社創辦人，自在社是一間非牟利機構，目的為社會的迷途小羔羊作引導，畢竟他也曾是過來人。「我1962年出生於100呎的板間房，成長經歷過最貧瘠的香港，到六、七十年代經濟逐漸起飛，八、九十年代飛黃騰達，香港成為亞洲區第二大金融經濟中心，我們好富貴、好勁……」然後一場金融風暴、沙士，一浪接一浪衝擊香港的社會環境，同時也有着港人的自尊心。

當然，低處真的未算低，近年社會氣氛，再加上疫情爆發，亦感到香港社會環境更是嚴峻，而他所辦的課程也完全停止，於是決定拍片開解大家。他記得第一條片發布，得到300多人分享和幾萬個讚，當下，他才感到香港人真正大崩壞了。

「香港人內裏是那麼desperate，大家都不知所措，表面好風光，內裏很虛。」有見及此，幾日後，自在社內部委員開會通過撥出一年20萬經費來製作心靈短片。

雖然大多都是義工，但也要象徵式給幕後製作酬勞。現在拍了兩年，我渴望香港人可以集體升level。既然已發生，值得勇敢去面對，是一個集體轉型、覺醒的最佳契機。我們不是去否定名利權色，而是希望善用這次衝擊，因禍得福，令到心靈和靈性有所成長，開始放輕名利物質。我不是完全正確，只想提供一些可能性方法。因為不要帶着憤怒去對待跟自己不認同的，而是愛。

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習慣簡樸生活 燃亮別人生命

當然，他明白若那麼容易放得低，人人都已立地成佛，而他惟有身體力行過着不重物質的生活，「我現在已習慣簡樸生活，一個月總開支2,000元，是風光時的十分一，其實一切都是習慣來，快樂是習慣，痛苦是習慣！」

他坦言以前很放縱自己，而且目中無人，衣着趨時經常花枝招展，出入五星級酒店，還是找不到他的真正快樂，只因身邊一個真正朋友也沒有。他埋首去做不同文化研究，曾去到摩梭女兒國，讓他開始反思甚麼叫快樂。

另一位給他打開快樂之門鎖匙的人，是一位見道大師。「當初我想開自在社，他已跟我說這是等於自殺，其時不知自己ego好大，只想證明自己幫到人。」其中讓他最大得着是如何作為一個助人組織的領袖，中間也是一種道與術的修煉。

現在，他仍朝着凝聚一群志同道合的人，一起修身齊家治國平天下。人與人之間有很多不同關係，但要懂得燃亮別人生命，首先自我療癒，放下批判和投射，帶着清淨的慈悲心，從中周華山集各家正念之大成而結成一個《華山秘笈》療癒課程主題。

作者：黃鑑江

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：港人平均壽命愈來愈長 周華山：社會要關注太早退休的問題】

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