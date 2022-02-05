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【健康增值】手凍腳凍皆因內部陰陽失衡　為何飲熱茶亦無助改善徵狀？

個人增值 15:00 2022/02/05

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你有沒有試過穿了大褸厚毛衣，還是覺得一身寒氣，手腳更是冰冰涼涼，中醫師譚莉英指出，這是身體內部陰陽失衡的外在表現。別以為能忍受寒意便不當一回事，長此下去，很可能出現氣血失調、循環系統疾病等問題。

手腳冰冷跟血液循環不良有關，當身體感到寒意，便會啟動體溫調節的自然反應，血管會收縮以減少體溫散失，當四肢的血液供應量減少，特別是四肢末端的手指和腳趾，便會感到冰冷。中醫將此狀況稱為手足寒冷症，意指手腳發冷，冷至肘、膝部。這症狀又可跟多種疾病同時出現，例如感冒、痛經和貧血等。

女性缺陽氣易感寒

譚莉英醫師指，手腳冰冷是身體內部陰陽失衡的外在表現，主要是由於陽虛體質導致寒閉，或是情志鬱結引起熱鬱所致。寒閉的本質是「寒」，身體受到外界寒邪或是自身陽氣不足，令血脈凝滯不通，不能溫煦四肢。熱鬱則是「假寒」，源於氣血遭經絡堵塞而化熱，無法傳輸到四肢所致。

手腳冰冷多出現在女性身上，譚醫師認為女性先天陽氣不足，受到氣血影響較大，在月經、懷孕、生產、哺乳期間都會引起氣血、陰陽失調，體內陽氣逐漸外洩。長此下去，氣血便會無力運行到四肢，容易出現手腳冰冷的症狀。至於精神壓力也是原因之一，特別是心理敏感、經常心神不安等之士。而60歲以上老人，或是長時間處於空調環境工作人士，也是手足寒冷症的高發一族。

從內至外所引起的寒冷，並不一定是身體保暖不足所致，很多時即使蓋了羽絨被睡覺，睡至半夜時手腳依然冰凍。譚醫師指這是身體陽氣不足的問題，在日間有溫暖的太陽，可補充身體缺少的陽氣。晚上則陰氣盛，特別是半夜，自身陽虛的表現會更加明顯，才會出現「瞓極唔暖」，甚至失眠的情況，有些人的體溫更會低於正常溫度。

譚醫師強調手腳冰冷問題不能置之不理，長期的寒涼感會令人感到疲倦，注意力難以集中，晚上又因睡眠質素差，進而影響日間的狀態和表現。甚至有可能因長期睡眠不足，引起抑鬱症。

溫熱性飲食助驅寒

在日常飲食方面，陽虛體質的人可多吃溫熱性、健脾、補腎養心的食品，以改善手腳冰冷，如雞肉（烏雞更佳）、核桃、黑芝麻、淮山、海參、黑木耳等。另又可炮製人參烏雞煲、八寶粥、板栗燉雞等具益氣補陽作用的藥膳。至於梨、黃瓜等寒性食品則宜避免，生冷食物也要少食。

有說寒冷時來杯熱茶，可令身體和暖起來，譚醫師指這要視乎茶的種類，適量飲用溫熱性質的熱紅茶是有效果，但要注意寒涼的綠茶，只會加重身體陽虛的情況，無法紓緩或改善手腳冰冷。另外，亦可加入乾薑、蜂蜜、紅棗等來泡茶，達致溫陽補氣血之作用。

她亦建議可進行睡前足浴，以促進血液循環，提升睡眠質素。四肢末端是人體陽經陰經交接的地方，同時亦分布了很多穴位，用熱水泡腳可以促進氣血在經絡運行，刺激穴位，令身體陰陽得以調和，緩解手腳冰冷的情況。泡腳時加入艾葉、生薑等溫陽的藥材效果會更好。記得要保持水溫，不要冷掉，水位以覆蓋到膝蓋以下為佳。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

【原文：寒涼綠茶加重身體陽虛 陰陽失衡致手腳冰冷

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