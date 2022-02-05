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【職場調查】英國近8成年輕高管傾向4天工作　女性比例較男性高

個人增值 13:00 2022/02/05

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在疫情下，一些企業已開始實行每周4天工作制，但英國有調查顯示，4天工作制普及進度似乎仍緩慢，只有7%的管理層已啟動或決定實行4天工作制。

受疫情影響，一些企業已開始4天工作制，例如英國虛擬銀行Atom bank去年底已宣布實施，以保持員工身心健康。

女性高管更熱衷　惟普及慢

不過有調查顯示，4天工作制普及進度似乎仍然緩慢。英國非牟利組織Be The Business早前對全國中小企的管理層進行調查，發現只有7%的管理層已經啟動或決定實行4天工作制，較去年2月的5%略有增加。正在考慮實行該制度的人也升至20%。雖然有近一半人表示比新冠疫情前更有可能考慮實行4天工作制，但亦有近30%人說永遠不會考慮。

但打工仔也不要太失望，因為管理層的時代交替，或許是加快4天工作制普及的催化劑。據英國特許管理學會（CMI）的研究數據顯示，近80%的35歲以下的高級管理人員喜歡採用4天工作制，而55歲或以上的人中，只有56%喜歡這種想法。該研究還顯示，女性高管比男性高管更熱衷於4天工作制，該比例為64%與57%。

 

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：英調查：80%年輕高管喜採4天工作制（收費文章）】

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