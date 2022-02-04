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【元宇宙】全球首宗虛擬世界貸款35萬買樓　需付首期及通過信用評分

個人增值 18:35 2022/02/04

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Facebook去年改名「Meta」，準備在元宇宙世界中先佔一席位，雖然近日Meta股價暴跌逾20%，不過仍無阻用戶蹭元宇宙熱潮。最近元宇宙平台上出現了首間貸款公司TerraZero Technologies，以NFT虛擬房地產為抵押品，批出史上第一單元宇宙按揭貸款（Ｍetaverse Mortgages），是為全球首例。

【韓手遊商擬2022年中入駐元宇宙辦公室 開工開會以活動表現賞虛擬幣：按此

綜合外媒報道，TerraZero首單元宇宙按揭貸款是在以太幣（Ethereum）區塊鏈平台Decentraland中交易，以價值約45,000美元（約35萬港元）的NFT物業作為抵押，是為Decentraland娛樂區的一塊商業用地。TerraZero首席執行官兼創始人Dan Reitzik表示，年輕人在現實中無能力擁有房地產，但他們可以在虛擬世界中擁有，希望能連接元宇宙和現實世界，建構出全新的經濟。

日後有意在元宇宙中借貸的客戶，可與TerraZero聯絡，查找元宇宙房地產列表，再將持有的虛擬土地或房產抵押予TerraZero做擔保。而期間，客戶可以在虛擬土地上建立各種樓宇、店鋪、製作遊戲、舉辦音樂會等，直至客戶還清貸款債務，其NFT虛擬地才會完全屬於客戶，交易與現實世界的抵押貸款無異。

不過與現實世界常見的30至40年按揭不一樣，元宇宙貸款的期限僅為2年。同時TerraZero在審批貸款亦會審查買方的信譽紀錄，投資者購入時也要付首期。至於首期金額為多少，Dan Reitzik沒有確切的數字，表示現時需要付的首期金額龐大，不過已與大型金融機構磋談，相信未來可能會改變。

【Bill Gates料疫情將告終 看好元宇宙發展 最大憂慮反而是……：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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