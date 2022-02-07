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【品味投資】百達翡麗ｘTiffany限量腕錶花落誰家？　幸運兒「執二攤」奪心頭好

個人增值 15:40 2022/02/07

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於2021年12月舉行的百達翡麗（Patek Phillipe）與蒂芙尼（Tiffany & Co.）合作170周年所發行的Nautilus 5711腕錶拍賣，成交價為650萬美元（約5,071萬港元）。近日呢隻天價手錶的幸運兒買家曝光，到底他是誰呢？

能夠奪得首隻Nautilus 5711腕錶的幸運兒是來自美國的手錶收藏家Zach Lu，他於1月28日在個人社交平台Instagram放上開箱片段，分享這一隻手錶實物的面貌。

【全球限量170隻百達翡麗配Tiffany Blue錶盤　首隻以5,000萬港元成交：按此

年僅15歲已同PP結緣

Lu接受手錶資訊網站HODINKEE訪問時表示，原來他是「執二攤」才能成功奪得心頭好，只因首名投得的買家因未能完成交易程序。

Lu在訪問中表示，在當日拍賣中當競標超過500萬美元時，自己是退出了，之後先再回到會場觀看拍賣會其餘部分。Lu是百達翡麗的長期客戶，而且他非常渴望得到這一隻手錶，於是聯絡了百達翡麗首席執行官Thierry Stern，希望獲得剩餘169隻腕錶中的一隻。不過，當時LU得到的答覆是購買成功與否是由Tiffany決定而非百達翡麗，令Lu非常失望。

在相隔拍賣的6星期後，由於投得的買家未能完成交易程序，於是Tiffany & Co的產品和傳播執行副總裁Alexandre Arnault便開始尋找一名有足夠強大購買歷史的人來購買Nautilus 5711，他們腦海頓時想起Lu，便向Lu發出了電郵，並安排了一個會議，而Arnault讓Lu用週末時間考慮會否以最終出價的價格，再加上佣金，大約620萬美元（約4,800萬港元）來購買這款手錶，最終Lu以620萬買入。而富藝斯拍賣行則仍會按原計劃把原定拍賣價650萬美元（約5,064萬港元）捐贈予大自然保護協會。

而Lu在訪問中指，自己15歲時已開始跟Patek Philippe手錶結緣，故此最終有機會投得這一隻手錶。

 

責任編輯：區祖飛

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