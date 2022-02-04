【防疫優惠】新地12商場加推美食外賣優惠　最新外賣及餐飲優惠一覽（附優惠碼）

政府於1月27日宣布，再度延長社交距離措施14天至2月17日，意味農曆新年及情人節期間都禁晚市堂食。新地12大商場立即額外加推多項美食外賣優惠及情人節換領等活動，並同時上載多個優惠「預留證」到The Point應用程式。

其中，東港城推出「美饌激賞」，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐滿指定金額，並輸入限定優惠碼，便可享有精彩優惠，折扣高達5折；北角匯推出「After 6pm外賣自取滋味賞」，The Point會員外賣自取最高可獲贈30元超市現金券；上水廣場及Ocean PopWalk海天晉滙於任何食肆外賣自取即日單一電子消費滿100元，即可換領100元滋味美食優惠券，盡享100%回贈兼賺取The Point積分。

將軍澳中心推出「外賣服務優惠」，透過The Point手機應用程式，於指定餐飲商戶外賣自取訂餐，並輸入獨家優惠碼，即可享全單低至85折優惠額外10倍積分；Mikiki、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊推出「滋味賞上賞」及「美味密密賞」美食餐飲優惠，於場內餐飲商戶消費滿指定金額，即賞高達元150商場贈券回贈。

荃錦中心與新領域廣場聯同推出「After 6pm 10倍積分賞」，顧客於1間指定零售商戶及1間指定食肆以電子貨幣即日消費共滿500元或以上，並於荃錦中心登記積分，可獲額外10倍積分。

■新地12商場外賣及餐飲優惠，點擊查看優惠碼■

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

想知疫情期間有咩外賣優惠，請留意防疫外賣優惠懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經