【青年宿舍】大埔青協宿舍單人月租最平4,050元　設獨立廁所廚房　即日起接受申請

本港樓價高企，租金亦同樣高昂，年輕人想搬出去自住也成難題。有見及此，不少機構都推出青年宿舍計劃，以相宜的租金出租給年輕人，讓他們有自己的私人空間的同時減輕經濟負擔。香港青年協會（青協）位於大埔的青年宿舍PH2就提供1人、2人和3人的共居單位，月租最平4,050元，即日起開始接受新一輪入住申請，機會難逢！

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3類房型月租最平4,050元

為解決年輕人的居住需求，青協開展「青年宿舍計劃」，以便宜的租金為18至30歲的香港永久性居民提供生活空間。大埔的PH2樓高20層，共提供70個面積介乎187至232平方呎的1人單位、2個398平方呎的2人單位、及2個面積介乎152至189平方呎的3人共居單位，共居單位設3個單人卧室連衛浴，更有一個160呎的共用客廳。

房內除了有睡床，另有書桌、衣櫃及儲物空間、獨立廁所及浴室、簡單煮食爐具基本設備，大樓內亦有洗衣房、大型廚房、活動室、綠化休憩區、共用空間等設施，設施簡單但齊全。

最重要的是單位租金相宜，2022年1人單位每月租金為4,050元至5,576元、2人單位月租為8,103元至8,156元、3人共居單位月租為4,348元至5,365元，視乎單位大小，惟租金並不包括水費電費等支出。單位首個租住期為2年，如獲續租，期後租住期為2年及1年，最長不超過5年。

■1人單位■

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■2人單位、3人單位及共享空間■

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一人申請月入有限制

不過想申請入住也有條件限制，申請人在截止日期2月18日前需為年滿18但未滿31歲的永久性居民，且為在職人士（全職／兼職／自僱均可）及在香港並無擁有任何住宅物業，方可申請。一人申請者月入上限為24,100元，資產淨值不得超過379,875元；雙人申請月入合共上限為48,200元資產淨值不得超過759,750元。如果申請人正在申請公屋或中轉屋，均可同時申請PH2，而毋須放棄其公屋及中轉屋的申請。成功申請的申請人將於2月28日或之前得知抽籤結果。

香港青年協會青年宿舍PH2 地址：大埔墟寶鄉街2號

申請期：即日起至2月18日

結果公布：輪候名單將於2月28日或之前刊登於PH2網站內

1人單位月租：4,050元至5,576元

2人單位月租：8,103元至8,156元

3人單位月租：4,348元至5,365元 申請網址

責任編輯：嚴熹曼

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