▲ 【BNO移民英國】英國2022年10大筍工 最佳職位平均年收入高達58萬！

近年不少港人透過BNO居留簽證移居英國，到異地職場重新發展，哪些人才最吃香？ 招聘網站Glassdoor就列出英國2022年10大筍工，當中排名最高的職位，平均年收入高達 55,381英鎊（約58萬港元）！有意到當地發展，不妨先了解當地職場需求，因應個人職涯規劃再增值，爭取更佳的發展機會。

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IT遙距工作機會多

全球招聘網站Glassdoor根據工作滿意度、收入潛力及職位在該網站空缺數量，列出 2022年英國10大最佳職位，當中以IT相關的技術職位為主。Glassdoor經濟學家Lauren Thomas表示，因為這些職位大多都可以遙距工作，部分或採用混合工作模式，這反映員工希望能夠平衡工作與生活。而部分人力資源相關的職位也在名單上佔有一席之地，也反映現時勞動力市場的情況，令僱主更加重視對員工的培訓及投資。

排名最高的職位， 平均年收入高達 55,381英鎊（約58萬港元），而其遙距工作佔空缺職位71%；而排名第二高的職位， 平均年收入達 73,898英鎊（約78萬港元），其遙距工作佔空缺職位91%。在遙距工作愈來愈普遍的情況下，在英國工作也未必就要受制於地域限制，甚至或可以選擇生活成本較低的地區生活，透過遙距工作賺取高薪，節省生活成本及通勤時間。

■2022年英國10大筍工■

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責任編輯：李瑩

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