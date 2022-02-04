  • 16°C
香港時間 : 2022204日 (週五) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】英國2022年10大筍工　最佳職位平均年收入高達58萬！

英國 17:35 2022/02/04

分享：

【BNO移民英國】英國2022年10大筍工　最佳職位平均年收入高達58萬！

近年不少港人透過BNO居留簽證移居英國，到異地職場重新發展，哪些人才最吃香？招聘網站Glassdoor就列出英國2022年10大筍工，當中排名最高的職位，平均年收入高達55,381英鎊（約58萬港元）！有意到當地發展，不妨先了解當地職場需求，因應個人職涯規劃再增值，爭取更佳的發展機會。

【40歲擬3年後變賣資產移居英國 應怎善用100萬流動資產增值財富？：按此

IT遙距工作機會多

全球招聘網站Glassdoor根據工作滿意度、收入潛力及職位在該網站空缺數量，列出2022年英國10大最佳職位，當中以IT相關的技術職位為主。Glassdoor經濟學家Lauren Thomas表示，因為這些職位大多都可以遙距工作，部分或採用混合工作模式，這反映員工希望能夠平衡工作與生活。而部分人力資源相關的職位也在名單上佔有一席之地，也反映現時勞動力市場的情況，令僱主更加重視對員工的培訓及投資。

排名最高的職位，平均年收入高達55,381英鎊（約58萬港元），而其遙距工作佔空缺職位71%；而排名第二高的職位，平均年收入達73,898英鎊（約78萬港元），其遙距工作佔空缺職位91%。在遙距工作愈來愈普遍的情況下，在英國工作也未必就要受制於地域限制，甚至或可以選擇生活成本較低的地區生活，透過遙距工作賺取高薪，節省生活成本及通勤時間。

2022年英國10大筍工■

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 移民攻略

最新專欄文章 更多

【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費
2022/01/21
【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費
【移居台灣】去年港人移居台灣創新高　首11月近萬港人獲居留許可
2022/01/03
【移居台灣】去年港人移居台灣創新高　首11月近萬港人獲居留許可
【移民加拿大】吸移民填補勞工短缺　加國明年新永久居民名額擬上調至41.1萬
2021/12/20
【移民加拿大】吸移民填補勞工短缺　加國明年新永久居民名額擬上調至41.1萬
【BNO移民英國】英否決放寬BNO簽證要求　97年後出生港人不能獨立申請
2021/12/08
【BNO移民英國】英否決放寬BNO簽證要求　97年後出生港人不能獨立申請
【BNO移民英國】英國第3季收2.4萬BNO簽證申請　按季減少6,600宗
2021/11/26
【BNO移民英國】英國第3季收2.4萬BNO簽證申請　按季減少6,600宗
遙距工作 移民 BNO 香港 英國 英鎊 職涯規劃

下一篇文章

【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】女護士棄港高薪移民南澳　生活更高質　尋回工作意義
【移民澳洲】女護士棄港高薪移民南澳　生活更高質　尋回工作意義
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【BNO移民英國】在英國住滿183日才是稅務居民？　調查發現近6成準移英人士存誤解
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移民加拿大】移民加國　3年工作簽證vs直接申請永居　申請資格有何不同？
【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費
【移居澳洲】為吸海外人才入境　澳洲暫豁免學生及工作假期簽證費
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款