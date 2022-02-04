BAPE猿人聯乘3大品牌　Canada Goose,Reebok,BE@RBRICK攜手助攻

BAPE（A Bathing Ape）可說是日本街頭服裝品牌始祖，面對今天來勢洶洶的街頭新貴，這頭猿人近年亦變得有點招架無力。不過，這年頭聯乘系列雖則泛濫，卻可以提升收視和銷量，刻下猿人就有多位外援助攻，人氣能否重回潮流軌道？還要看看這些外援實力。

▲ Canada Goose X BAPE X Concepts 羽絨系列來自3個單位的合作。

要談日本的街頭時裝，試問又怎可以走漏了BAPE（A Bathing Ape）？雖然創辦人Nigo（長尾智明）早已經於2011年將品牌以2,184萬港元賣給本地時裝集團I.T，今天亦當上Kenzo創作總監，不過，他似乎對這「親生兒」絕不留戀，而且還加以鞭撻，去年甚至做其「倒米壽星」，公開表示不明白還有甚麼人會購買BAPE。

不過，話雖如此，自品牌創立於1993年，29年來的而且確儲下不少忠心的擁躉，不少是當年的潮童變成今天的潮爸，現在還偶爾看到穿上一身BAPE的大不乏人，既然支持者大有人在，這頭猿人又怎會沒銷情可言？當下除了自身的時裝系列外，亦同時夥拍Canada Goose、Reebok、甚至推出可供收藏的BE@RBRICK，分身處處，每處都有猿人的蹤影。

▲ Canada Goose X Concepts X BAPE Crofton Shark 雙面連帽衞衣有著標誌性鯊魚圖案，衫身應用了100%再生尼龍加防水錶面面料縫製，鉸接式衣袖和腋下鑲布提高了服裝的靈活度，而衫腳附上索繩則可用來鎖住身體熱量。（$7,800/Canada Goose/圖片品牌提供）

▲ Canada Goose X Concepts X BAPE Crofton Shark 雙面連帽衞衣有著標誌性鯊魚圖案，衫身應用了100%再生尼龍加防水錶面面料縫製，鉸接式衣袖和腋下鑲布提高了服裝的靈活度，而衫腳附上索繩則可用來鎖住身體熱量。（$7,800/Canada Goose/圖片品牌提供）

▲ 羽絨圍巾有採用Canada Goose 再生羽絨輕型耐磨面料縫製。（$2,400/Canada Goose/圖片品牌提供）

▲ Canada Goose Concepts X BAPE X Chilliwack bomber jacket內置背包背帶解放雙手，5個外衣口袋擴充存儲空間。（$9,300/Canada Goose/圖片品牌提供）

▲ 雙層設計的冷帽選用美利奴羊毛編織而成，有紅、白、海洋藍和黑色選擇。（$2,100/Canada Goose/圖片品牌提供）

Canada Goose X BAPE X Concepts 潮著羽絨

3個單位，一個來自加拿大、一個來自日本、另一個則來自美國波士頓，走左一起就成了Canada Goose X BAPE X Concepts 羽絨系列，這個系列合共推出6個項目，當中的焦點落在3款極品級羽絨大衣身上。

首先Concepts X BAPE Expedition parka羽絨大褸，有黑白兩色可供選擇，款式上用上Canada Goose著名的經典款式。其次是Concepts X BAPE Chilliwack bomber jacket， 而該款式最初源自專為加拿大北部無人區飛行員所設計，經過今次重新改良變成為有黑色、ABC Camo 和 ABC Snow Camo選擇的流行款式。

而最後的一款是Concepts X BAPE Crofton Shark衞衣，連身的帽子可見BAPE招牌式的標誌性鯊魚圖案，羽絨大衣由 Canada Goose的再生羽絨輕型耐磨面料縫製，加上可雙面穿著，對鍾情於猿人的朋友們，以上3件終極的禦寒羽絨大衣，你的衣櫃實在缺一不可。

▲ Reebok X BAPE InstaPump Fury球鞋。（$1,499/Reebok/圖片品牌提供）

▲ 鞋身左右不對稱。（圖片品牌提供）

▲ 另一款聯乘球鞋是這款Club C 85。（$1,099/Reebok/圖片品牌提供）

Reebok X BAPE 迷彩不對稱

找得與Reebok合作的時裝品牌，聯乘的鞋款一定離不開InstaPump Fury，畢竟過往聯乘該鞋款的次數多不勝數，因此，要吸引到大家目光，還必須要有大改動才有看頭。

這一次非常漂亮，鞋身換來以不同顏色的迷彩圖案，而且左右腳更用上不對稱顏色示人，鞋面的充氣鈕壓上印有BAPE人猿頭剪影，Reebok Classic與BAPE? ST的聯乘商標於鞋?位置，整對球鞋非常搶眼，應該去貨甚快。

此外，另一個聯乘鞋款Club C 85，白色鞋面注入紅和藍線，鞋側面是大家熟悉但又久違了的流星商標，細看之下，有趣的細節位還包括統一將Reebok的商標置於鞋右側，而BAPE STA商標則置於鞋左則位置，鍾情於白球鞋的人可要留意。

▲ 限量BAPE X BE@RBRICK X Alpha Industries首次三方合作。（100% & 400% set $1,999、1000% $14,799/https://hk.iteshop.com）

BE@RBRICK X Alpha Industries X BAPE 潮童必儲

俗語所謂「話晒BAPE都曾經是潮童恩物」，所以品牌與潮童們喜歡收藏的BE@RBRICK合作不下一次。

剛過去的1月，它倆又再出擊，但今次有所不同的是跨越3個品牌一起合作，除了必然的BAPE和BE@RBRICK外，還加上專門推出軍用bomber jacket的Alpha Industries，焦點作是在1,000%（約700毫杯）的BE@RBRICK身上添加上一件雙面可穿的Alpha Industries bomber jacket，加上玩偶頭上印上的tiger shark圖案，萬多元對潮童來說絕對是花得起的消費。

產品查詢：Canada Goose（2756 0368）、Reebok（3100 0497）、https://hk.iteshop.com