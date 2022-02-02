【好去處】介紹2022米芝蓮新摘星餐廳　集韓國拉丁美洲新加坡菜

《香港澳門米芝蓮指南2022》已塵埃落定，港澳兩地共有86家入選為星級餐廳，當中香港有71間餐廳上榜，從拉丁美洲美食、韓式及新加坡料理都入圍。一如往年，3星名單跟去年一樣；2星新上榜餐廳則有由奧地利大廚Roland Schuller，以及德籍大廚Bjoern Alexander主理的Octavium及欣圖軒，後者事隔兩年重拾2星榮譽。

至於新上榜的1星餐廳共有9間，包括：BELON、Chaat、Hansik Goo、I M Teppanyaki & Wine、MONO、家全七福、Sushi Wadatsumi、Whey及甬府。

1. 欣圖軒：再度得2星

欣圖軒是香港洲際酒店閉館大裝修後唯一剩下來繼續營業的中菜廳。在當天綫上公布會中，有一段片拍下總廚劉耀輝一知道餐廳再次摘星後，臉上亦難掩興奮之情。

可見輝哥的堅持沒有白費，他除了保留餐廳傳統受歡迎的菜式外，其實也有不斷創新的菜式，這些都是他帶領廚房團隊努力下應得的成果。

（電話：2313 2243）

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2. Octavium：最難預約餐廳

Octavium意大利餐廳，是米芝蓮3星名廚Umberto Bombana約3年多前開設的私房菜。據聞開業之初，連電話預約都欠奉，堪稱全港最難預約餐廳之一。

現在則由Bombana好友Roland Schuller坐鎮，口碑同樣只升沒跌，現更上層樓。餐廳招牌以自製手工意大利麵大受歡迎，每日輪流出品3款不同質地、口感的意粉，鮮做現吃，富蛋香又有彈性。晚市3道菜套餐必過千元，但用料上乘，除Roland外，還有Bjoern Alexander主理，每碟都是心機之作。

（電話：2111 9395）

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3. Hansik Goo：現代韓食新演繹

主打現代韓國料理的Hansik Goo，是韓國星級大廚姜珉求首間於海外開設的餐廳。餐廳在去年8月搬遷至The Wellington重新開業。姜大廚對韓食帶來獨特詮釋，以傳統韓式料理為基礎，增添更多創新的味覺元素，令人見識韓食結合摩登元素後，無論在賣相和材料運用上，都有與別不同的體驗。

（電話：2798 8768）

4. MONO：拉丁美洲烹飪

首次榮獲一星殊榮，令總廚Ricardo Chaneton成為此地區第一位獲得這項殊榮的委內瑞拉籍廚師兼餐廳創辦人。

由於Ricardo有法國菜根底，所以他用札實的高級法國料理來演繹南美洲複雜的烹飪文化，此方面體現在各項細節上，例如餐桌上以南美陶器為創作靈感的精製餐具，歌頌南美洲偉大的海岸綫和山脈。另一邊廂，可可作為拉丁美洲烹飪傳統中的基石，Ricardo也採用來自厄瓜多爾的原生可可果，從零開始鑽研製作朱古力甜品。

（電話：9726 9301，只限WhatsApp）

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5. 甬府：精緻寧波料理

這間精於寧波料理的甬府，是上海同名米芝蓮1星餐廳的首間分店，大部分本店提供的經典菜式也能在香港店嘗到。寧波菜對香港人來說會較為陌生，其實寧波菜屬8大菜系中的浙菜，依山伴海，食材選擇多元化。味道特色是鹹鮮味足，以鹽醃漬、處理食材的分量剛好，能做到以鹽提味增鮮而不過鹹。

餐廳供應Tasting Menu，堂食4人分量，因應時令嘗到多款特色菜餚，而單點菜單上還有多道罕有菜式。

（電話：2881 7899）

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6. Whey：別具一格歐陸菜

剛於去年中才開業的Whey，由新加坡主廚Barry Quek打造，概念是糅合新加坡地道風味的現代歐陸菜。他曾在當地米芝蓮星級餐廳Les Amis學藝，先後加入比利時In De Wulf、墨爾本Attica及倫敦Portland等知名餐廳的廚隊，背景、實力不容置疑。而這家餐廳，則以香港本地食材結合新加坡美食元素，活用西方醃漬發酵技術，為現代歐陸菜注入新生命力。

餐廳在炮製美食同時，希望為可持續發展出一分力，將食材物盡其用，減少廚餘。例如會善用蝦殼熬湯、用榴蓮籽經發酵製醋等，充分發揮食材價值。

（電話：2693 3198）

7. BELON：搬新址後重摘1星

去年3月搬到位於伊利近街下段的新址後，人氣仍然持續。畢竟2020年曾摘1星，事隔一年重奪星星。今次是由Matthew Kirkley總廚帶領，他來自美國巴爾的摩（Baltimore），曾於倫敦米芝蓮2星Le Gavroche和三藩市米芝蓮2星Coi等知名的法國餐廳工作。餐單既把BELON以往一直深受歡迎的招牌菜重新演繹，Kirkley也會運用他在法式廚房訓練時所獲得的靈感而創作新菜式。而Kirkley太太並會以總經理的身份負責餐廳前台接待工作，實行夫唱婦隨。

（電話：2152 2872）

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作者、責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：2022米芝蓮新摘星餐廳 集韓國拉丁美洲菜】

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