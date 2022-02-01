▲ 【2022壬寅虎年】塔羅占卜本港各行各業前景 看好教育地產演藝發展

新年伊始，不少市民也愛在新年前占卜算命，了解來年運程。從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，為2022年香港前景進行占卜，預測來年香港經濟情況，以及各行各業整體運勢。

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塔羅師Rainbow為香港經濟前景抽到「戰車」及「寶劍十」兩張逆位牌。「來年香港經濟會慢慢復甦，港人面對疫情出現疲態，期望滑落後失去信念，成為今年港人最大的課題。」而香港流年牌卻抽到「戀人」，她勸喻港人需同心協力及對前景保持樂觀。

網上平台蓬勃 環保業有驚喜

雖然香港未來仍會面對種種挑戰，但她表示來年比較看好教育、地產、演藝等行業，這些行業亦會在相對上有不俗的發展。

教育業是Rainbow最看好的行業，抽到金幣皇帝牌，來年港人會比較着重於個人發展，可能為了脫離現時的工種，去尋求新的發展，會有更多人報讀成人教育課程或專業資格等。而地產業表現不俗，抽到了權杖三牌，現時仍有上升空間，雖較去年緩慢，但整體會保持上升趨勢。另外，她亦看好演藝行業，同樣抽到了金幣二牌，港人對演藝行業需求持續擴大，因演藝業而產生的方向亦不容忽視，市民會更願意在這方面花費。

在通訊科技方面抽到了聖杯三牌，可見許多小型企業仍然對通訊設備有所需求，網上平台會繼續蓬勃發展。環保業會有令人驚喜的發展，環保食品公司或臍帶血庫等會愈來愈多人關注。

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保持金融地位 需尋新方向

在出口貿易及運輸業方面，雖然業界會想找尋新方向，但當中會伴隨巨大的壓力。金融業需先放下舊有思想才可以向前行，若香港想保持現有金融地位，要找尋新方向或新產業去再次帶旺經濟，才能繼續與國際競爭。而酒店及飲食行業暫時還未見樂觀，來年會繼續有新衝擊和難題要面對。

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作者：黃顯晴

責任編輯：劉子瑜

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【原文：塔羅占卜港前景 市民需樂觀團結】

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