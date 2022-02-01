  • 15°C
香港時間 : 2022201日 (週二) 20:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】塔羅占卜本港各行各業前景　看好教育地產演藝發展

個人增值 19:00 2022/02/01

分享：

【2022壬寅虎年】塔羅占卜本港各行各業前景　看好教育地產演藝發展

新年伊始，不少市民也愛在新年前占卜算命，了解來年運程。從事塔羅占卜多年的塔羅師Rainbow，為2022年香港前景進行占卜，預測來年香港經濟情況，以及各行各業整體運勢。

【玄學家分析12生肖運程 虎年投資運、事業運逐個解：按此

塔羅師Rainbow為香港經濟前景抽到「戰車」及「寶劍十」兩張逆位牌。「來年香港經濟會慢慢復甦，港人面對疫情出現疲態，期望滑落後失去信念，成為今年港人最大的課題。」而香港流年牌卻抽到「戀人」，她勸喻港人需同心協力及對前景保持樂觀。

網上平台蓬勃　環保業有驚喜

雖然香港未來仍會面對種種挑戰，但她表示來年比較看好教育、地產、演藝等行業，這些行業亦會在相對上有不俗的發展。

教育業是Rainbow最看好的行業，抽到金幣皇帝牌，來年港人會比較着重於個人發展，可能為了脫離現時的工種，去尋求新的發展，會有更多人報讀成人教育課程或專業資格等。而地產業表現不俗，抽到了權杖三牌，現時仍有上升空間，雖較去年緩慢，但整體會保持上升趨勢。另外，她亦看好演藝行業，同樣抽到了金幣二牌，港人對演藝行業需求持續擴大，因演藝業而產生的方向亦不容忽視，市民會更願意在這方面花費。

在通訊科技方面抽到了聖杯三牌，可見許多小型企業仍然對通訊設備有所需求，網上平台會繼續蓬勃發展。環保業會有令人驚喜的發展，環保食品公司或臍帶血庫等會愈來愈多人關注。

【新一年要行大運！ 七師傅批算12生肖旅遊運程：按此

保持金融地位　需尋新方向

在出口貿易及運輸業方面，雖然業界會想找尋新方向，但當中會伴隨巨大的壓力。金融業需先放下舊有思想才可以向前行，若香港想保持現有金融地位，要找尋新方向或新產業去再次帶旺經濟，才能繼續與國際競爭。而酒店及飲食行業暫時還未見樂觀，來年會繼續有新衝擊和難題要面對。

    點擊圖片放大

 

作者：黃顯晴

責任編輯：劉子瑜

更多農曆新年超市優惠，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

（節錄）

【原文：塔羅占卜港前景 市民需樂觀團結

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場調查】污水處理工程師可解嚴重衛生疾病　惟全球均缺人才
2022/01/30
【職場調查】污水處理工程師可解嚴重衛生疾病　惟全球均缺人才
【職場調查】亞太區企業擬加薪5%保人才　專家籲實施全面獎勵策略
2022/01/29
【職場調查】亞太區企業擬加薪5%保人才　專家籲實施全面獎勵策略
【職場福利】ZA 員工獲派1,000元收爐利市　兼提早收爐享6日農曆年假
2022/01/28
【職場福利】ZA 員工獲派1,000元收爐利市　兼提早收爐享6日農曆年假
【職場調查】近5成打工仔計劃今年搵工跳槽　重視ESG冀就職企業能造福社會
2022/01/25
【職場調查】近5成打工仔計劃今年搵工跳槽　重視ESG冀就職企業能造福社會
【薪酬調查】招聘數字按年增逾7成　邊3大工種最搶手？
2022/01/24
【薪酬調查】招聘數字按年增逾7成　邊3大工種最搶手？
經濟 生肖 占卜 塔羅 農曆新年 貿易 行業

下一篇文章

【健康增值】營養學家教你「糕」慶日子食得精明
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【虎年運程懶人包】玄學家分析12生肖運程　虎年投資運、事業運逐個解
【虎年運程懶人包】玄學家分析12生肖運程　虎年投資運、事業運逐個解
今日理財筆記 - 新春期間邊間餐廳仲會營業？
新春期間邊間餐廳仲會營業？
【2022壬寅虎年】金管局推賀歲Stickers　有獎遊戲贏走「神沙車」（附參加方法及步驟）
【2022壬寅虎年】金管局推賀歲Stickers　有獎遊戲贏走「神沙車」（附參加方法及步驟）
【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【2022壬寅虎年】玄學家馬君程解12生肖投資運程　猴、雞、狗、豬篇（立即收看）
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款