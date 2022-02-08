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【消費優惠】買一送一優惠：Sodam Chicken炸雞／焗雞　阿久根和牛拉麵屋堂食拉麵

精明消費 07:00 2022/02/08

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Sodam Chicken：炸雞／焗雞買一送一

由即日至另行通知，Sodam Chicken推出炸雞／焗雞買一送一優惠。無論是外賣速遞還是外賣自取都有優惠。

    點擊圖片放大

營業時間：早上11時至晚上10時
地址：銅鑼灣耀華街3號百樂中心7樓
網上訂購

2. 阿久根和牛拉麵屋：堂食拉麵買一送一

由即日起至2月28日，於阿久根和牛拉麵屋下午4時至6時，堂食惠顧拉麵可享買一送一優惠。此優惠不適用於2月14日。

    點擊圖片放大

如欲享用優惠，需要讚好阿久根和牛拉麵facebook及分享指定貼文，並於落單前出示此優惠予店員。

另需注意，贈送之拉麵只限88元款式或價格較低者，88元以上可補差價。

地址：旺角廣華街13號廣輝大廈地下1號舖
電話：2388 5468
營業時間：中午12時30分至晚上10時30分

3. J.CO Donuts & Coffee：抹茶系列飲品8折

由即日起至2月13日，於J.CO Donuts & Coffee購買任何抹茶系列飲品皆可享用8折優惠。此優惠不可與其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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