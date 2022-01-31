【2022壬寅虎年】ELEMENTS圓方新春及情人節優惠　消費滿$2000送$1000獎賞

喜迎新春，ELEMENTS圓方推出「Fabulous Rewards消費獎賞」，優惠橫跨整個2月，新年及情人節都享受到。在優惠期內，顧客以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享總值1,000元獎賞；另消費滿8,800元，更可享總值1,800元ELEMENTS圓方帶指定消費電子禮券及商戶電子禮券。

消費滿2,000元即享1,000元獎賞

由2月1日起至2月28日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即可享合共總值1,000元獎賞，包括總值500元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及總值500元帶指定消費商戶電子禮券。另消費滿8,800元，可享合共總值1,800元獎賞，包括總值500元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券、總值200元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾、美容及護理電子禮券及總值1,100元指定消費商戶電子禮券。

用東亞銀行信用卡付款 最高享500元電子禮券

此外，在同一優惠期內，顧客憑合資格之東亞銀行信用卡於ELEMENTS圓方指定商戶即日單一消費滿2,000元，除可換領場內獎賞，更可獲額外100元 ELEMENTS圓方電子禮券；另消費滿8,800元，亦可獲額外500元ELEMENTS圓方電子禮券。

另外，由2月1日至2月14日，ELEMENTS會員及圓方之友凡於花藝精品店Le Fiori購物滿2,000元，即送兩件小巧蛋糕。

責任編輯：曹佩鈞

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