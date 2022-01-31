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【外滙前瞻】歐美股市不穩　資金或流入日圓避險走勢料向上

外匯、商品、債券 16:05 2022/01/31

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美國聯儲局3月16日加息似乎是勢在必行，現時市場估計，美聯儲會加息3次的機會率為88%、加息4次為60%。不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，面對美國政府債務高達30萬億美元、寬鬆的貨幣政策、及龐大財政政策，加息只會令還息更吃力。

然而，面對美國7%的高通脹率，美聯儲要挽回市場對美聯儲控制通脹的信心，因此希望會在不用加太多利息又能抑制通脹率的情況下加息。預料加息周期有利美元滙價走強。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.00，阻力位在97.00。

歐美股市震盪推動日圓避險

至於日圓方面，美國加息除了令美日息差擴闊，利淡日圓外，亦導致美國股市震盪，有利資金流入日圓避險。加上歐洲仍然受到烏克蘭等國的政治影響，歐洲股市亦同樣不穩，日圓可藉此提升資金避難所的角色，有利日圓走強。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周美元兌日圓走勢向上行，支持位在113.50，阻力位在116.50。

歐央行加息機會細　留意本週議息會議

歐洲方面，歐央行管委預計通脹在未來數月見頂，並回到早前的軌道， 更接近歐央行的目標。不過歐洲疫情持續嚴重，地緣政局又未解決，相信無力加息。一旦美聯儲落實3月加息，會導致美歐息差擴大，不利歐元，本周可留意周四的歐央行議息會議。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢向下行，支持位在1.1050，阻力位在1.1350。

 

責任編輯：嚴熹曼

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