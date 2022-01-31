【MPF】積金局：去年強積金錄0.3%負回報　積金易平台續為今年重點項目

積金局主席劉麥嘉軒昨日（30日）發表網誌，表示截至2021年12月底，強積金制度的總資產按年增長4%至1.18萬億。而過去10年間，強積金總資產增加232%，反映強積金制度持續穩健發展。

根據截至去年年底的估算，每名計劃成員平均持有的強積金資產25.8萬元，對比10年前的9.7萬元，累積增幅164%。受投資市場波動影響，強積金制度在2021年錄得負0.3%回報。

劉麥嘉軒指出，強積金制度自2000年實施以來的年率化淨回報達4.3%，高於同期的年率化通脹1.8%，反映制度長遠經得起考驗。事實上，強積金制度經歷多個經濟周期，但在過去21年間，有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後亦多能回升。因此，計劃成員毋須過分擔憂金融市場的短期波動，亦切忌試圖捕捉市況。

她指出，股票一向佔強積金投資較高比例，達總資產66%。因此去年股票市場波動，對強積金基金回報構成影響。過去1年，股票基金、債券基金及保證基金整體回報較為遜色，但以3年期、5年期以及自制度實施以來的年率化淨回報作分析，各強積金基金種類均錄得正回報。

積金易平台為今年重點任務

至於積金局今年的工作重點，劉麥嘉軒指積金易平台項目繼續是重中之重的任務。現時項目承辦商正全力進行構建平台的工作，而積金局亦把握時機向平台未來的使用者，介紹平台的用戶介面設計及相關功能，並收集他們的意見，以協助承辦商優化設計。有關諮詢工作已在去年12月展開，預計會持續至今年年中，諮詢接近100個組織和團體。

劉麥嘉軒續稱，積金局會繼續履行監管及執法職責，並以不同形式的宣傳教育活動，與持份者保持溝通；因應市場發展及計劃成員所需，研究措施以提供更優質的強積金投資選擇；以及將會按法例規定檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，並就此收集持份者團體的意見，在考慮相關因素後，將檢討結果提交政府。

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責任編輯：鄭樂怡

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