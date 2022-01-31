【2022壬寅虎年】新年譚仔開唔開？新春期間營業餐廳名單一覽

農曆新年期間，不少餐廳及食肆均會休市，假期想買外賣或堂食，或要選擇惠顧連鎖餐廳及食肆。以下整合了部分農曆新年期間照常營業的連鎖餐廳，以及有特別營業時間的連鎖餐廳，新春假期想買外賣或堂食，就要留意啦！

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農曆新年期間照常營業的連鎖餐廳／食肆

新春期間全綫照常營業的連鎖餐廳包括有：

麥當勞

KFC

稻香集團

大家樂

明星海鮮酒家等

太興集團將於年初一中午12時啟市，新春期間照常營業，並收取加一服務費。

有特別營業時間的連鎖餐廳／食肆

譚仔雲南米線

譚仔雲南米線2月1日（初一）全綫分店將會休息，部分分店會在1月31日，2月2日至4日（年廿九、初二至初四）期間照常營業，惟不設早餐時段，而2月5日（初五）全綫分店將會正式啟市。

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譚仔三哥

譚仔三哥年廿九（1月31日）全綫分店將休市一天（4間分店外），年初一至初四 (2月1日至4日) 只有特定分店營業。想新年食三哥，記得留意下圖：

年廿九（1月31日）營業分店

九龍灣德福廣場（營業時間：早上11時至晚上9時）

九龍塘又一城（營業時間：早上7時45分至晚上9時）

元朗形點2期（營業時間：早上11時至晚上9時）

銅鑼灣希慎廣場（營業時間：早上11時至晚上9時）

需要留意，年初一至初四營業分店堂食及外賣，均需加一服務費。

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要注意部分餐廳會在新春期間調整價格，或會另收服務費、附加費等，惠顧前要問清楚。

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責任編輯：李瑩

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