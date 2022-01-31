【2022壬寅虎年】新年譚仔開唔開？新春期間營業餐廳名單一覽

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農曆新年期間，不少餐廳及食肆均會休市，假期想買外賣或堂食，或要選擇惠顧連鎖餐廳及食肆。以下整合了部分農曆新年期間照常營業的連鎖餐廳，以及有特別營業時間的連鎖餐廳，新春假期想買外賣或堂食，就要留意啦！
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農曆新年期間照常營業的連鎖餐廳／食肆
新春期間全綫照常營業的連鎖餐廳包括有：
有特別營業時間的連鎖餐廳／食肆
譚仔雲南米線2月1日（初一）全綫分店將會休息，部分分店會在1月31日，2月2日至4日（年廿九、初二至初四）期間照常營業，惟不設早餐時段，而2月5日（初五）全綫分店將會正式啟市。
譚仔三哥年廿九（1月31日）全綫分店將休市一天（4間分店外），年初一至初四 (2月1日至4日) 只有特定分店營業。想新年食三哥，記得留意下圖：
年廿九（1月31日）營業分店
需要留意，年初一至初四營業分店堂食及外賣，均需加一服務費。
要注意部分餐廳會在新春期間調整價格，或會另收服務費、附加費等，惠顧前要問清楚。
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責任編輯：李瑩
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欄名 : 消費錦囊