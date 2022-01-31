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【虛擬貨幣】美延兩比特幣ETF上市申請決定期限　加密貨幣在俄前景重見曙光

博客 13:05 2022/01/31

分享：

對於美國聯儲局的擔憂導致1月份風險資產被廣泛拋售，焦慮籠罩了整個加密市場的整體情緒，跌勢調整持續到周末反彈。聯儲局在上周三1月26日議息會議之後並沒有加息，但確認3月份利率可能會上漲。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示利率上漲的恰當時機將在不久後到來，2022年將加息多少次仍然存在很多不確定性。比特幣跌穿35,000美元，低見33,184美元，周一報36,901美元，一周上升10.2%。以太幣在過去一周內的表現優於比特幣，以太幣跌穿2,500美元，低見2,172美元，一周上升15.6%，周一報2,542美元。

美國證券交易委員會（SEC）於1月25日推遲決定是否批准或拒絕Ark 21 Shares和Teucrium的比特幣相關交易所買賣基金（ETF）的申請。SEC將把審議Ark 21 Shares比特幣ETF的最後期限延長至4月3日。

【俄國擬禁用加密貨幣　歐洲倡取締高耗電挖礦模式：按此

俄羅斯總統普京於1月26日的言論為加密貨幣帶來曙光，要求財政部和俄羅斯央行就加密貨幣問題達成一致。對於央行提議禁止挖掘加密貨幣、加密貨幣交易以及相關產品的投資，財政部和議會的代表認為需要制定法例，而不是限制。普京表示，電力過剩和可用的精英人才使俄羅斯在加密採礦方面具有競爭優勢。根據劍橋大學另類金融中心的數據，截至去年8月，俄羅斯是僅次於美國和中國的世界第三大比特幣挖礦中心。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報9213點，一周上升11.5%；ix比特幣指數報8912點，一周上升11.4%；ix以太幣指數報21850點，一周上升16.0%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 9213 +11.5%（+947）
ix比特幣指數 8912 +11.4%（+909）
ix以太幣指數 21850 +16.0%（+3019）
*截至2022年1月31日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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