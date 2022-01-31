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【2022壬寅虎年】7-Eleven賀新禧人人有獎　消費$20抽獎贏足金開運金虎擺件

精明消費 14:40 2022/01/31

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7-Eleven虎年優惠開鑼，只要消費滿20元，掃描二維碼即可參加抽獎活動，大獎可獲足金開運金虎擺件，今次活動更是人人有獎，永不落空！

由2月1日早上7時起至2月15日，只需購物滿20元（以單一收據計算），即可掃描收據上的二維碼登入網站參加「即抽即中」抽奬。只要在AR場景內點擊元寶，即可贏取豐富奬品，包括足金開運金虎擺件（共3名） 、7-Eleven 28元（共1,000名）或8元電子現金券（共5,000名）、免費7CAFÉ咖啡（共1,000名）和10款人氣品牌購物折扣優惠。但要留意香煙、奶粉、網上遊戲產品、印花推廣活動換購品、膠袋收費及服務項目除外。 

    點擊圖片放大

另外，是次推廣活動之參加者於抽奬後需輸入合資格收據編號；如參加者於「即抽即中」抽奬中獲得開運金虎、7-Eleven電子現金券或7CAFÉ免費贈飲電子券，則需要同時輸入合資格收據編號及手提電話號碼。每個手提電話號碼於整個活動日期內只限中開運金虎或7-Eleven電子現金券或7CAFÉ免費贈飲電子券獎一次。如有任何重複或錯誤輸入資料，即告作廢。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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