【好去處】西貢大枕蓋最啱睇吊鐘花　5大春花最佳觀賞時間＋地點

近月西貢大枕蓋人山人海，為的都是一睹吊鐘花的紅粉芳菲。大枕蓋位於西貢東郊野公園內，高408米，山上可俯瞰萬宜水庫一帶景色。每逢在農曆新年前後，大約在每年1月中旬至2月下旬期間，山上遍布了野生吊鐘花及淡黃色的木姜子，賞花一流。

吊鐘花 傘形花序色鮮妍

前往大枕蓋，可於西貢市中心搭94號九巴或7號小巴到北潭凹下車，經萬宜坳再到大枕蓋。但留意攀登大枕蓋的部分山路極為筆直陡峭，初春雨水亦令地面較為濕滑難走。山頂與鹿湖郊遊徑之間的山坡旁，可發現不少吊鐘花蹤影。由大枕蓋下降至鹿湖郊遊徑後，可分別循徑左轉下走至北潭路（近怡亭營地）或右轉往西灣亭離開。

吊鐘是本地的原生植物，可長至3米高。葉呈粉紅色，老葉會轉為紅色；花蕾在頂端的大苞片內長出，呈心形；花冠一般呈朱紅或淡粉紅色，也有些近乎白色；約5至8朵一組聚生於頂，呈鐘狀，花瓣為5片，微外捲。

西貢大枕蓋 路綫：北潭凹→牛湖墩營地→牛湖墩→鹿湖郊遊徑→大枕蓋→北潭路

起點交通：西貢市中心搭94號九巴或7號小巴到北潭凹下車

需時：約3小時

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2月黃花風鈴木 金黃燦爛開年

踏入2月，位處深水埗的南昌公園在行人徑兩旁種了30多棵風鈴木，堪稱是公園內的「招牌名物」，2月中旬開始天氣回暖就會陸續盛開，形成一片壯觀的黃花海。沿着欽州街西行就到南昌社區中心，中心對出的馬路也有幾棵黃花風鈴木，配以後面的弧形行人天橋而互有映襯。

黃花風鈴木原產自南美洲，花多、金黃色而叢生，花冠像風鈴，花季時花多葉少，為具觀賞性的庭園樹或行道樹。黃花風鈴木其實是巴西國花，可隨四季變化而更換風貌，其花黃色，花冠呈漏斗形，花緣皺曲，裂片闊卵形。

除了南昌一帶，大家可於香港仔海濱公園、彩霞道休憩處、九龍灣公園、北區公園、屯門公園、唐明街公園、將軍澳海濱長廊、青衣西南體育館涌美路也可發現黃花風鈴木的蹤影，大家不妨細意發掘。

南昌公園 地址：九龍深旺道20號

交通：港鐵南昌站D1出口

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春花遍漫時序表

品種 花期 觀賞地點 香港櫻花 2至3月 鰂魚涌公園、大埔海濱公園、將軍澳單車館公園、昂坪市集 紅花風鈴木 2至3月 粉嶺火車站遊樂場（近祥華邨）、葵芳邨、迪士尼樂園、南昌公園 杜鵑花 3至4月 元洲邨、香港公園、九龍公園、馬鞍山公園 木棉 3至4月 維園、香港公園、鯉魚門公園、龍翔道公園、石崗軍營、長沙灣道麗閣邨 繡球花 3至4月 嘉道理農場暨植物園、香港公園、大埔海濱公園、屯門公園

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作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文：西貢大枕蓋吊鐘花鴻運當頭 盤點春花開放時間表（收費文章）】

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