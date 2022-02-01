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【2022壬寅虎年】虎年哪些板塊造好？　玄學家馬君程預測2022年大市走勢

13:00 2022/02/01

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牛年本港股市表現較為動盪，虎年大市會否有轉好的跡象？今年又利好哪些板塊呢？本港著名玄學家、以筆名錢可通出版多本財經書籍的馬君程，為大家預測壬寅虎年的大市及經濟。

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料下半年股市反彈

馬君程指，2022年為壬寅年，「壬」五行屬水，「寅」五行屬木，因此壬寅年可以分為上半年屬水，下半年屬木。馬君程解釋，在五行定義來說，火是狂熱向上升，水是向下沉底，故他推論2022年上半年股市仍然是反覆、向下尋底。至於下半年開始五行由水改為木，木在五行定義正如是花草樹木一樣。他指出，若我們灌溉樹木時，它們會一直長高，因此下半年股市會由低位反彈，股市會較為熱鬧，升幅也較可觀。

宜留意金融物流板塊

若下半年股市向好，在投資方面又可以留意哪些板塊？馬君程以紫微斗數分析，今年其中一個宮位為財帛宮，代表金融市場，而財帛宮中有財星，代表金融市場下半年特別旺。他建議投資者可留意金融板塊、銀行板塊及保險板塊。

至於今年亦有遷移宮，代表大家會出門、移民；如果窄一點的角度可以視為物流、運輸等。在遷移宮中有天馬星，天馬星意指騎馬或坐馬車到處走，他指出，換言之物流、航運及空運在2022年都是不錯的板塊。他強調大家可留意物流板塊，因為遷移宮有巨門星，巨門代表屋大門大，即是大企業，代表今年大型物流企業生意會較為興旺。

另外，玄學以十個天干記年，每年都有一些有利、不利的星象。而2022年有利星象為天梁星，即天梁化祿星。他表示，天梁屬於藥星，故投資者可留意醫藥板塊、美容產品及護膚品相關板塊。他更補充，不單止留意香港市場，更應放眼於全球市場。

料加密貨幣市場愈來愈多人參與

近年不少人開始投資加密貨幣，今年加密貨幣市場前景如何？紫微斗數有正財與偏財之分，正財為財帛宮，如打工及生意方面的財富；福德宮代表是投機、投資、賭博所得的財富。馬君程指出，2022年有一個宮位為福德宮，專門代表偏財運，而他們大多會把加密貨幣總納為投資及投機的項目。而今年福德宮中有財星及科星，科星代表名氣，代表愈來愈多人認識，亦代表愈來愈多人參與，因此他預測今年加密貨幣市場會一直擴大、愈來愈多人參與。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 2022壬寅虎年

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