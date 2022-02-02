【2022壬寅虎年】想催旺正偏財？「玄學天后」雲文子教擺風水陣（立即收看）

迎接壬寅虎年，人人都希望能爭取更佳的投資回報，在新一年賺得盆滿缽滿。本網請來有「玄學天后」之稱的雲文子，為大家請解虎年催旺正偏財運的風水陣。

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇：按此】

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【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇：按此】

催正財：在東北位放地球儀

雲文子指，虎年正財位在東北位，卦象有「天任星」加「生門」，若想催旺正財運，例如增加工作收入、生意利潤等，可在辦公室或辦公桌上的東北位放置「白水晶龍龜」。

若沒有水晶，也可用地球儀代替，空閒時轉動地球儀，就可以做到招財入屋的效果。她提醒，別以為在東北位放置富貴竹也能夠增旺正財運，若今年在東北位放水種植物或富貴竹，財運或會增添更多波折，難以增加利潤。

催偏財：在南方放沙漏

另外，若想增旺偏財運，雲文子指虎年偏財位位於南方，卦象有「勾陳」及「景門」，可在家中、辦公室或辦公桌的南方放置「粉水晶龍龜」。若沒有水晶，也可用沙漏代替，空閒時轉動沙漏，就能催旺偏財運，助爭取更佳的投資回報。

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責任編輯：李瑩

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