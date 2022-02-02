【好去處】情人節打卡新都會廣場4米高情人橋　填詞人Oscar浪漫歌詞營造甜蜜氣氛

今個農曆新年及情人節，葵芳新都會廣場驚喜聯乘新一代填詞人Oscar，打造唯美的「甜蜜兩茶詞」布置，以情歌歌詞貫穿由商場3樓戶外露天廣場延伸至5樓空中花園的裝置。

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市民由L3露天廣場拾級而上，梯間可以見到一句句耳熟能詳的浪漫歌詞，四周布以粉嫩紫色的鼠尾草，更有閃爍燈飾，營造漫天星光甜蜜氛圍。樓梯正中更聳立着一條心心相印情人橋，後方則設置一棵逾4米高的情人樹，頂部特配以呈心形絢麗桃紅色的裝飾，最適合甜蜜愛侶或一家人溫馨打卡留念。

商場L4露天廣場則設有三組「心心手勢」裝置，分別刻上甜蜜歌詞，在一片紫色夢幻富貴菊花海襯托下，令人彷彿置身粉紅泡泡之中。

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商場在今個新春設計的「花漾．喜迎」利市封一套4款共8個，將3款花種拼砌相連，展現花卉搖曳生姿的感覺，高雅清麗，由即日起於商場電子貨幣消費滿500元即可換領。利市封外，商場更準備驚喜新春消費獎賞，由即日起至2月28日，以電子貨幣單一消費滿100元或以上，即可參加抽獎，更有機會贏得iPhone 13 Pro等豐富禮品。

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「甜蜜兩茶詞」 日期：1月23日至3月14日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L3露天廣場 - L5空中花園

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作者：王嵐

責任編輯：何小雲、張頌婷

【原文：新都會廣場「甜蜜兩茶詞」 4米高心心相印情人橋 浪漫滿瀉（收費文章）】

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