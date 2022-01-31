【美股分析】微軟業績超預期　拆解股價走向

美股目前處於調整期，即使業績好的股票都出現回調。

繼Netflix（美：NFLX）後，微軟（美：MSFT）在上周發放成績表，而且由於指引強，所以令到股價本來在盤後時段曾顯著下跌，但最後都能拉升，上周三晚升2.85%。

微軟業績超預期

市場預期微軟去年第四季（2022財年第二季），收入達507.6億美元，按年升17.8%。每股盈利為2.316美元，按年升14.1%。結果雙雙好過預期，收入達517億美元，按年升20%，每股盈利為2.48美元，按年升22%。在第四季毛利率為67.2%，去年同期為67.1%，大致持平。

雲業務增長強勁，繼續是帶領微軟業績的關鍵。先從三個業務群組在第四季業績看，智能雲（Intelligent Cloud）分部收入183.3億美元，按年升25.5%；智能雲業務除了包括Azure外，亦含SQL及Windows伺服器、GitHub，以及企業支援及顧問服務，佔第四季總收入35.4%。

今年增長料達雙位數

至於業績展望方面，今季微軟預期，智能雲收入達187.5億美元至190億美元，以中位數計按年升24.9%；生產及商務流程收入達156億美元至158.5億美元，以中位數計按年升16%；更多個人電腦運算收入介乎141.5億美元至144.5億美元，以中位數計按年增9.7%。以微軟的規模來看，保持到雙位數增長已是十分強，辦公室商用及其他業務深耕是推動雲業務的動力。

至於近日用687億美元收購動視暴雪（美：ATVI）相信可推動遊戲業務的收入及用戶增長，但是由於微軟體形太大，對於整體影響只會十分溫和，而且即使獲批最快都要下半年才完成，實際好處並不會短時間出現，再者收購到都要做整合及整頓動視暴雪內部企業文化，挑戰不少。

微軟現時市盈率（PE）約32倍，由於有好增長，所以PE並無因為股價上升而過高，股價表現相對硬淨，若美指能回穩將是其中一隻有機會回升的價值型增長股。不過，由於美股目前面對估值下調，萬一股價向下失280美元，要慎防有較大調整壓力。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文：拆解微軟業績及股價走向】（收費文章）

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