【2022壬寅虎年】農曆新年各區私家診所、24小時門診應診名單（附網址）

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，農曆新年長假期將至，醫管局加強普通科門診診所在農曆新年假期期間的服務，包括在假期期間增加約1100個額外診症名額，合共有17間普通科門診診所提供服務，配合市民的求診需要。

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醫管局加強普通科門診服務

醫管局指，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人。至於非緊急的病患者應盡量向普通科門診、私家醫生或私家醫院24小時門診求診。



市民可透過網頁及「HA Go」流動應用程式內的「高峰在綫」瀏覽各項主要服務數據、急症室等候時間及病人求診資訊。此外，市民如在假期期間有需要領取2019冠狀病毒病測試樣本收集包，或遞交樣本，可於指定時間到11間普通科門診診所。市民亦可到選定的港鐵站領取樣本收集包，詳情可瀏覽網頁。

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長假期就診資訊

另外，香港醫學會提供，香港電訊贊助的「醫訊通」免費電話熱綫，將於農曆新年假期間，以廣東話、普通話及英語三種語言，再度提供資訊服務，發放於假期中應診的醫生聯絡資料，讓市民在眾多公共及私家診所休息的假期仍然求診有門。市民可撥電話號碼：90000-222-322，醫生資料會按地區分類方便市民收聽。

此外，醫學會的網站內有更詳細的診所資料，以及長假期前後醫生的應診時間，以便市民就診求醫。有需要人士可前往網址查閱有關資訊。如使用智能手機瀏覽網站，點擊診所電話號碼即可直接撥號。

在農曆新年假期間，超過70間私人診所登記應診，另外13間私家醫院門診部，以及各區醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。

醫管局普通科門診農曆新年服務安排︰按此

基層醫療指南農曆新年應診家庭醫生名單：按此

香港醫學會農曆新年應診醫生名單︰按此

更多有關農曆新年相關資料，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包。

責任編輯：李瑩

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