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【健康增值】營養學家教你「糕」慶日子食得精明

個人增值 15:00 2022/02/01

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新年將至，又是可大快朵頤的「糕」慶日子，加上全盒糖果甜食放得滿滿，小朋友最開心。但過量進食賀年食品隨時食滯壞肚皮，如何食得精明原來有眾多方法，營養學家教你選購及烹煮時下工夫，大大減少吃過量或食滯的機會。

在賀年食品中，營養學家王敏寧表示，要留意當中鈉、油及糖成分含量較高的種類。且看以下食物所含熱量：

  • 角仔一件（小）：49卡路里
  • 笑口棗一粒（小）：23卡路里
  • 蛋散一件（小）：40卡路里
  • 煎堆一個（大）：250卡路里
  • 芋蝦一件：100卡路里
  • 糖蓮藕一件：80卡路里
  • 糖蓮子一件：40卡路里
  • 朱古力金幣一粒：27卡路里

高鈉分子包括瓜子、鹹果仁、肉乾，鹽份都會偏高，食用時要注意分量，宜選有細包裝或獨立包裝，口味亦以原味為主。高脂肪賀年食品均以油炸類為多，包括芋蝦、煎堆、笑口棗、油角及蛋散，因經油炸後熱量會增加，如想有脆卜卜口感，建議可購買一些非油炸的蔬菜脆片來代替。

全盒食物「細細粒」易食過量

全盒中甜食佔多數，糖蓮子、糖冬瓜、糖椰絲、果汁糖、朱古力等，最得小朋友歡心，其實糖份頗高，而糖蓮子和糖冬瓜，通常會有防腐劑等添加成分，因此要注意食用分量。「也因為此類食物『細細粒』易吃過量，要提醒自己及小朋友切勿一次過吃太多。」

欲代替甜滋滋的賀年食品，王敏寧指可選擇天然乾果，當中的天然糖份比精製糖較健康一些，惟因天然乾果經過脫水過程，糖份會濃縮，也不能大量進食。以一個每天攝取2,000熱量成年人計算，額外攝取的糖份（游離糖）不宜多於50克。

至於各式糕點，卡路里同樣不可小覷，以下為每100克約2片的熱量：

  • 煎蘿蔔糕：130卡路里
  • 蒸蘿蔔糕：87卡路里
  • 煎芋頭糕：180卡路里
  • 煎馬蹄糕：140卡路里
  • 椰汁年糕：263卡路里

王敏寧指市面上現有不少素食糕點，取而代之加入菇菌，相對較健康。甜味糕點如桂花糕、馬蹄糕，脂肪量不高，注意是其添加的糖份，目前市面上也有減糖、低糖版本。

春卷皮包年糕熱烘　毋須油炸

想健康一些，蘿蔔糕不要添加XO醬來炒，宜用蒸的方法。如果想香口一點，少油慢煎，甚至用焗或氣炸的方法製作，同樣有脆口感覺，也可以減少額外油份攝取。至於年糕，不想令其黏鑊，故用蛋漿加油煎香，此舉會增加熱量攝取，另一個較健康的食法，用春卷皮包裹年糕，在平鑊上慢火烘熱或以氣炸鍋加熱。

小朋友宜飲熱檸水消滯

上海年糕每100克為70卡路里及日本年糕每100克僅50卡路里，是否較佳選擇？她回應：「以上兩者的基本成分是米和水，相對傳統賀年糕點，少加入額外食材及糖份，如進食米飯般。想食得健康，炒年糕時勿放太多食油，或加入加工肉類。」

以茶消滯，已深入中國人意識，但小朋友不能多喝茶。王敏寧指茶有消滯作用，特別是全發酵的茶，因為茶含有較高咖啡因，能刺激胃酸分泌，有助消化。「但小朋友不宜飲濃茶及攝取咖啡因，可以轉飲熱檸檬水。檸檬中的酸性可刺激胃酸分泌和腸臟蠕動，幫助消化，能針對輕微的食滯問題。但要注意酸度，而且不應加糖飲用。」其實，飲水都可幫助腸道正常蠕動，排走廢物，紓緩吃滯後帶來的不適。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：營養學家教你 賀年食品有營替代及煮法

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經濟 檸檬 蘿蔔糕 防腐劑 脂肪 食品 消滯 素食

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