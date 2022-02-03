【理財教育】安徒生會推介童話理財書　教你助孩子建立正確理財觀念

現今很多小朋友都擁有豐衣足食不虞匱乏的安穩生活，加上部分家長過分溺愛孩子，對他們提出的物質要求或在零用錢的用度上，都盡量滿足，也較少從旁加以引導，但同時又對如何克制小朋友物質的慾望感到煩惱！



那麼，可以從何入手教導小朋友建立正確理財觀念？

安徒生會於去年6月開展的「童話理財寶庫」計劃，結合繪本故事活動和適齡的學習資源，以輕鬆的學習方法，協助小朋友培養健康的消費及金錢觀念，以及自律、愛分享的良好習慣，從中學習善用及管理自己的財富，達致終身受用，以下數本童話書或可以助你教遇小朋友理財觀念。

《小鱷魚的錢包》

作者：麗茲．費恩雷

出版：阿布拉

小鱷魚在玩捉迷藏時，發現別人遺失了錢包，錢包內有大量的金錢，過程中小鱷魚受到很多的誘惑，包括朋友之間利誘、美食誘惑等等，最終小鱷魚因誠實、不貪婪的行為，尋獲錢包的主人。

面對金錢引起的各種誘惑，父母要引導小朋友堅定自己的信念，學習小鱷魚的誠實行為，讓他們知道不貪婪一定會得到別人的欣賞。除此之外，小鱷魚還有一個地方更值得我們學習，在故事中他運用了3S理財法：Spending消費、Sharing捐獻、Saving儲蓄，只要能夠妥善地管理自己的財富，一定可以像小鱷魚般精明。



《小兔子學理財》系列



作者：辛德絲．麥克勞德

出版：親子天下

在小兔子世界裏，紅蘿蔔就是金錢。故事中，牠在不同的經歷中，學習成為一位精明的「理財小兔子」。年齡較小的小朋友不懂得如何消費及儲蓄。爸爸媽媽可以在學賺錢、學花錢、學存錢及學捐錢4方面，與小朋友一起探討如何有效管理及運用金錢。



《我想要零用錢》

作者：高大永

繪圖：金永鎮

出版：采實文化

「我想要零用錢！」相信很多家長也遇過小朋友問這個問題？故事中智冠很想得到零用錢，誤以為幫媽媽做家務就能得到很多零用錢。當然，智冠的想法是錯誤的。父母可以一邊閱讀書本內容，一邊讓小朋友反思作為家庭一分子，對家務的應有責任，並透過分擔家務，培養承擔精神，而不是與金錢掛鈎。



《小雞逛超市》



作者：工藤紀子

譯者：周佩穎

出版：小魯文化

媽媽和小孩一起逛超市，最後會買甚麼東西回家呢？媽媽要買牛奶、麵包、青菜……小孩想買餅乾、甜甜圈、朱古力……最後孩子在地上耍賴，「我不管！我一定要買啦……」或偷偷把想要的零食放到手推車，結帳前媽媽才發現，大叫：「等一下！那個不能買！」

與孩子逛超市時，家長除了可與孩子一起觀察、認識超市中的各式生活商品，還可包含親子學習的課題，閱讀圖書後，可以讓雙方互相站在對方的立場，從用途、價錢、想買的動機等方向去想，為甚麼對方會想買這些東西？

責任編輯：李越樺

【原文：童話理財寶庫計劃 讓孩子建立正確理財觀念】

＝＝＝＝＝



理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App