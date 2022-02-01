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【好去處】3大商場虎年主題布置　仿日本神社許願池　甜蜜打卡賀新年

精明消費 10:00 2022/02/01

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虎年將至，各大商場亦新設多款具新春氣息的裝置讓人打卡度歲。如銅鑼灣利園區準備了《藝遊利園盛花迎福》，其裝置「花團錦簇藝花園」帶着村上龍feel的夢幻色彩；另外PopWalk天晉匯亦呈獻《WHOSMiNG旨在一喜》日式主題裝置，走着沾沾過年喜慶也相當不俗。

銅鑼灣利園區　傳統靈獸新演繹

眾商場的裝置陣勢可謂「排山倒海」而來，但銅鑼灣利園區這個《藝遊利園盛花迎福》，記者認為是最吸睛的一個，因為它傳統得來又色調繽紛，符合銅鑼灣利園的中產形象。活動邀請了當代藝術家洪易帶來一系列吉祥靈獸雕塑和香港人拜年，祝願大家龍精虎猛。

限定歡慶新春市集

新年又怎少得置新裝、辦年貨？希慎廣場將設新年限定歡慶新春市集，20多間手作小店將於活動期間輪流進駐，為大家帶來充滿心思的手作品。利園區亦推出尊貴新春購物禮遇，送出多款賀年禮品、滋味盆菜、佳餚套餐及電子優惠禮券，實行滿載而歸歡賀新春。

唯美燈籠陣　漫步光影下

每逢春節，亦即是臨近中國元宵佳節和西方情人節的日子，和情人來唯美燈籠陣漫步光影下selfie一番，好不浪漫。花燈街共掛上超過130個精美燈籠，設計概念均是取材自洪易的作品，滿載吉祥幸福的寓意。

利園區《藝遊利園 盛花迎福》新年

日期：即日起至2022年2月15日
時間：11am至9pm
地點：希慎廣場1樓中庭、希慎廣場地下（近啟超道方向），及希慎道利園一期地面（利舞臺廣場地下裝置將於即日至2月15日開放。

PopWalk天晉匯呈獻 《WHOSMiNG旨在一喜》日式主題裝置

將軍澳的PopWalk天晉滙，亦在今個農曆新年打造4組「藝．日本」景點，讓大家來一趟小日本之旅。由即日起至2月27日，PopWalk與台灣人氣文青插畫家WHOSMiNG隆重呈獻「PopWalkｘWHOSMiNG旨在一喜」日式主題裝置，重點是3米高的新春造型金魚，沿住長廊，圍欄上掛有寫滿新春祝福語的WHOSMiNG設計特色繪馬，更有30條小金魚排成一綫，為大家送上祝福。

坐落PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊的「旨在一喜花手水許願池」，粉紅色的許願池夢幻極致，讓街坊祈福許願、潔淨心靈，仿日本神社設計的花手水池，更放滿色彩絢麗的鮮花，讓大家欣賞花朵於流水上的美態，配以淙淙流水聲，洗滌煩悶心情，為新一年帶來好開始。

《PopWalk╳WHOSMiNG 旨在一喜》

日期：即日至2月27日
時間：10am至10pm
地點：PopWalk天晉滙各期商場

黃埔天地「招財潮喵過肥年」萌爆登場

至於黃埔天地，今年首度邀請了芬蘭藝術家Janine Rewell，於即日起至2月15日期間為商場打造中西合璧的《黃埔招財潮喵過肥年》主題新年裝飾，於黃埔號及聚寶坊帶來創意度高及色彩鮮艷的潮萌招財潮貓，融合別樹一幟的藝術元素，紅磡街坊不妨去打打卡迎新歲！

《黃埔招財潮喵過肥年》主題新年裝飾

日期：即日至2月15日
地點：黃埔天地黃埔號及聚寶坊

放假可以去邊好？更多本地熱門打卡位、景點，請瀏覽好去處懶人包

＊牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》

 

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

（節錄）

【原文：虎年商場打卡賀新歲 吉祥靈獸 日系金魚齊獻瑞（收費文章）】

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