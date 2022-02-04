【消費優惠】天仁茗茶薑茶系列買1送1　AEON Mono Mono精選商品低至3折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：薑茶系列買1送1

由即日起至2月6日，天仁茗茶推出薑茶系列買一送一優惠。需要注意的是，茶飲甜度及品項須一致，數量有限、送完即止。

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2. AEON Mono Mono：精選商品低至3折

AEON的Mono Mono康城店開業1周年，由即日起至2月8日推出多個優惠，精選商品低至3折起。優惠產品包括廚房用品﹑熱香餅粉﹑火鍋湯底，還有Living Plaza「買五送一」優惠。

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適用之分店：Mono Mono 銅鑼灣﹑香港仔及康城店

分店位置

3. 老媽拌麵：指定時段堂食85折

由即日起至2月14日（逢星期一至五，假日除外），全綫老媽拌麵分店下午4時至6時，堂食可享85折優惠。堂食主餐牌包括下午茶餐，火鍋及啤酒除外。

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老媽拌麵分店地址：

旺角THE FOREST2樓204-205號舖

北角匯2期1樓109號舖

屯門市廣場一期3樓3223及3225號舖

荃灣廣場4樓441A號舖

將軍澳中心L1樓133號舖

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撰文：hket小編

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