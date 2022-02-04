【消費優惠】天仁茗茶薑茶系列買1送1　AEON Mono Mono精選商品低至3折

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【好去處】西貢大枕蓋最啱睇吊鐘花 5大春花最佳觀賞時間＋地點
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 天仁茗茶：薑茶系列買1送1
由即日起至2月6日，天仁茗茶推出薑茶系列買一送一優惠。需要注意的是，茶飲甜度及品項須一致，數量有限、送完即止。
2. AEON Mono Mono：精選商品低至3折
AEON的Mono Mono康城店開業1周年，由即日起至2月8日推出多個優惠，精選商品低至3折起。優惠產品包括廚房用品﹑熱香餅粉﹑火鍋湯底，還有Living Plaza「買五送一」優惠。
適用之分店：Mono Mono 銅鑼灣﹑香港仔及康城店
分店位置
3. 老媽拌麵：指定時段堂食85折
由即日起至2月14日（逢星期一至五，假日除外），全綫老媽拌麵分店下午4時至6時，堂食可享85折優惠。堂食主餐牌包括下午茶餐，火鍋及啤酒除外。
老媽拌麵分店地址：
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撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選