【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　即睇熱門糕點及食品國際快遞寄件攻略

明日就是農曆新年大年初一，疫情關係令不少人與親友相隔兩地，或會錯過一同共度新春佳節的機會。不過，你仍可透過國際快遞，把握機會去寄送海外親友一份賀年禮物！以下國際快遞寄包裹的懶人包，整理各類熱門新年食品的寄件限制，讓你輕鬆傳達窩心暖意，隔岸共賀喜慶新春！

熱門賀年食品類型 私人用途 – 國際快遞寄件注意事項 糕點

（蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕、芋頭糕） 一般可以寄送，最好避免含肉類、蛋類及須冷藏的食品 醬料

（XO醬、黑松露醬） 不接受寄運粉狀、液體等食品 臘味

（臘腸、臘鴨） 不接受寄運含肉類食品 海味乾貨

（燕窩、海參、花膠、蠔豉） 燕窩為禁運品，其他乾貨一般可以寄送 零食

（蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇、朱古力、糖、堅果） 餅乾／零食／糖果一般可以寄送，最好避免含肉類、蛋類的食品 飲品

（茶葉、咖啡） 茶包、咖啡豆等一般可以寄送，最好避免粉狀、液體等物品 *各國際快遞的寄件限制及規範有所不同，寄件前最好先向物運公司確認並請以各國海關最新指引為準。

至於運送時間方面，FreightAmigo仍然不斷收到寄新年禮物的查詢。由於很多國家郵政服務已截止，建議讀者可以選擇快遞服務，比郵政更快到達，寄到大部分東南亞地區約只需3日至7日便可送達，仍然可以趕在新春期間送到（實際時間要跟據當地清關等情況）。

【關於FreightAmigo】

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