【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　即睇熱門糕點及食品國際快遞寄件攻略

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明日就是農曆新年大年初一，疫情關係令不少人與親友相隔兩地，或會錯過一同共度新春佳節的機會。不過，你仍可透過國際快遞，把握機會去寄送海外親友一份賀年禮物！以下國際快遞寄包裹的懶人包，整理各類熱門新年食品的寄件限制，讓你輕鬆傳達窩心暖意，隔岸共賀喜慶新春！
|熱門賀年食品類型
|私人用途 – 國際快遞寄件注意事項
|糕點
（蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕、芋頭糕）
|一般可以寄送，最好避免含肉類、蛋類及須冷藏的食品
|醬料
（XO醬、黑松露醬）
|不接受寄運粉狀、液體等食品
|臘味
（臘腸、臘鴨）
|不接受寄運含肉類食品
|海味乾貨
（燕窩、海參、花膠、蠔豉）
|燕窩為禁運品，其他乾貨一般可以寄送
|零食
（蛋卷、蝴蝶酥、脆曲奇、朱古力、糖、堅果）
|餅乾／零食／糖果一般可以寄送，最好避免含肉類、蛋類的食品
|飲品
（茶葉、咖啡）
|茶包、咖啡豆等一般可以寄送，最好避免粉狀、液體等物品
|*各國際快遞的寄件限制及規範有所不同，寄件前最好先向物運公司確認並請以各國海關最新指引為準。
至於運送時間方面，FreightAmigo仍然不斷收到寄新年禮物的查詢。由於很多國家郵政服務已截止，建議讀者可以選擇快遞服務，比郵政更快到達，寄到大部分東南亞地區約只需3日至7日便可送達，仍然可以趕在新春期間送到（實際時間要跟據當地清關等情況）。
【關於FreightAmigo】
FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。
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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監
欄名 : 移室移居友計仔