Spanish Wine Passion體驗館登陸Fashion Walk 西班牙葡萄酒兩大產區超過100款酒任揀

▲ 大家不妨去銅鑼灣Fashion Walk的Spanish Wine Passion期間限定體驗館走一轉，買幾枝西班牙酒用來新年送禮。

如果提起西班牙，你會想起鬥牛的話，那麼你應該是一位旅竹愛好者；如果提起西班牙，你會想起Tempranillo這葡萄的話，你應該是一位愛好閒來飲番兩杯的人，對葡萄酒也有一定的認識。當出行受到限制，倒不如去銅鑼灣Fashion Walk的Spanish Wine Passion期間限定體驗館走一轉，買幾枝西班牙酒回家襯下Iberico火腿，又或者新年用來送禮一樣得。

▲ Rueda產區以出產白葡萄酒為主。（攝影：何小雲）

這間以西班牙葡萄酒作主題的期間限定體驗館Spanish Wine Passion，由西班牙兩⼤產酒區Ribera del Duero及Rueda聯合籌辦，館內以西班牙特色文化作設計，並展出這兩區超過100款⻄班牙葡萄酒供品鑒及購買，有些更是由西班牙空運到港，並且第一次出現在香港市場，大家不容錯過。

這兩個位於西班牙中北部的產區，Ribera del Duero以Tempranillo葡萄釀造的紅酒，在酒壇上贏得極高的評價；⽽Rueda則以「白葡萄酒的明日之星」——Verdejo為主。

▲ Ribera del Duero這產區有「西班牙的Burgundy」之稱。（攝影：何小雲）

Tempranillo又名Tinto Fino，是一款呈現深紫色的紅酒，有香料、熟果及呍呢嗱的香味，有豐厚的味道及層次。在Ribera del Duero產酒區，佔了95%都是栽種這葡萄，而且三分之一的葡萄藤都是50年以上。因著陳年的不同時間，而分為Crianza（最少1年在木桶陳年）、Reserva（最少1年在木桶、2年在酒瓶陳年）、Gran Reserva（最少2年在木桶、3年在酒瓶陳年）及 Cosecha（不屬於上述範疇，可以未經或只是3-6個月的木桶陳年）。

▲ 因著陳年的不同時間，在Ribera del Duero產區有不同的分級，如圖中的Crianza及Cosecha，都可以在瓶後找到貼紙。（攝影：何小雲）

Verdejo是西班牙產量最多排名No.1的白葡萄，具有茴香及白桃的氣息，那柑橘果味伴隨清爽的酸度，最適宜配搭海鮮及沙律。雖然Rueda這以⽩葡萄酒為主的產區，在西班牙屬於非常少見，但白酒除了Verdejo外，還有Sauvignon Blanc及Viura等，因此白酒如果寫著Rueda Verdejo，Verdejo葡萄也只是要求佔85%而已，可以混合其他葡萄。而Rueda也有釀製紅酒、Rose及氣泡酒。

▲ Rueda的葡萄酒，瓶後有貼紙作記號，綠色代表Still Wine，藍色代表Sparkling Wine。（攝影：何小雲）

在Spanish Wine Passion體驗館，駐場的侍酒師Jackal會為大家講解產區風格。就讓他為大家推介，這兩個西班牙產酒區，有甚麼筍貨。

▲ Spanish Wine Passion體驗館，駐場侍酒師Jackal。（攝影：何小雲）

Rueda白酒

1。Dona Beatriz, Verdejo, Brut Nature, Rueda：這個採用傳統香檳方法釀製的氣泡酒Espumoso，按法例需在酒瓶陳年9個月。Jackal指由於葡萄夠熟，果香多一點而且帶甜，有別於香檳的高酸及氣泡較多，因此容易被接受。

▲ Dona Beatriz, Verdejo, Brut Nature, Rueda（$138）。（攝影：何小雲）

2。Bodega Gotica, Trascampanas, Verdejo, Rueda, 2021：Jackal說這款白酒能忠實反映Rueda產區的泥土特性，有著礦物感，而且還有芒果的芳香風味，是典型的Rueda Verdejo。

▲ Bodega Gotica, Trascampanas, Verdejo, Rueda, 2021（$173）。（攝影：何小雲）

3。Belondrade y Lurton, Rueda, 2015：這個經過在法國橡木桶陳年10個月的Verdejo白酒，果感及酸度降低了，但Jackal認為結構及層次就豐富了許多。

▲ Belondrade y Lurton, Rueda, 2015（$480）。（攝影：何小雲）

4。Blanco Nieva, Martue, Sauvignon Blanc, Rueda, 2018：自言不算是Sauvignon Blanc粉絲的Jackal，覺得這枝「長相思」不像新西蘭般充滿番石榴的風味，但卻有柑桔的味道，而且酸度高，相當高質。

▲ Blanco Nieva, Martue, Sauvignon Blanc, Rueda, 2018（$250）。（攝影：何小雲）

Ribera del Duero紅酒

1。Protos, Crianza, Ribera del Duero, 2016：Crianza這級數，Jackal覺得是親民選擇，而這Protos紅酒，酒液經過又新舊法國木桶，又美國木桶陳年，得出來的結果，木感果感都平衡。

▲ Protos, Crianza, Ribera del Duero, 2016（$198）。（攝影：何小雲）

2。Tinto Pesquera, Crianza, Ribera del Duero, 2018：Jackal說Tempranillo這葡萄比較「鞋口」，如果用桶出色，是可以令紅酒更圓滑，就好像這Pesquera用美國木桶陳年18月，入口便變得可口了。

▲ Tinto Pesquera, Crianza, Ribera del Duero, 2018（$244）。（攝影：何小雲）

3。Nuestro, 15 Meses, Ribera del Duero, 2016：本身愛飲法國布根地酒的Jackal，最初接觸Tempranillo有點保留，但Ribera del Duero這產區有「西班牙的Burgundy」之稱，而這枝在美國木桶發酵15個月（Meses），然後又在法國木桶陳年12個月，得出來的紅酒，最初木感突出，但經過一天的透氣醒酒後，便變得柔和可口。

▲ Nuestro, 15 Meses, Ribera del Duero, 2016（$320）。（攝影：何小雲）

4。Emilio Moro, Malleolus de Valderramiro, 2015：Jackal會形容這枝紅酒華麗但未至於勁爆，有少許法國酒的風味，厚實容易入口，如果一向對Tempranillo沒有太多好感，這個可能會改觀。

▲ Emilio Moro, Malleolus de Valderramiro, 2015（$680）。（攝影：何小雲）

Info

Spanish Wine Passion 期間限定體驗館

日期：即日至3月13日

時間：12nn-9pm

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 京士頓街2-4號地下2號舖

備註：1月30日至2月3日休館

優惠：購物滿$1,000，即送$50 Spanish Wine Passion優惠劵乙張、$100 SOMMTHING網上優惠劵乙張