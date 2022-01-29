  • 19°C
香港時間 : 2022129日 (週六) 17:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Spanish Wine Passion體驗館登陸Fashion Walk 西班牙葡萄酒兩大產區超過100款酒任揀

博客 17:09 2022/01/29

分享：

大家不妨去銅鑼灣Fashion Walk的Spanish Wine Passion期間限定體驗館走一轉，買幾枝西班牙酒用來新年送禮。

如果提起西班牙，你會想起鬥牛的話，那麼你應該是一位旅竹愛好者；如果提起西班牙，你會想起Tempranillo這葡萄的話，你應該是一位愛好閒來飲番兩杯的人，對葡萄酒也有一定的認識。當出行受到限制，倒不如去銅鑼灣Fashion Walk的Spanish Wine Passion期間限定體驗館走一轉，買幾枝西班牙酒回家襯下Iberico火腿，又或者新年用來送禮一樣得。

Rueda產區以出產白葡萄酒為主。（攝影：何小雲）

這間以西班牙葡萄酒作主題的期間限定體驗館Spanish Wine Passion，由西班牙兩⼤產酒區Ribera del Duero及Rueda聯合籌辦，館內以西班牙特色文化作設計，並展出這兩區超過100款⻄班牙葡萄酒供品鑒及購買，有些更是由西班牙空運到港，並且第一次出現在香港市場，大家不容錯過。

這兩個位於西班牙中北部的產區，Ribera del Duero以Tempranillo葡萄釀造的紅酒，在酒壇上贏得極高的評價；⽽Rueda則以「白葡萄酒的明日之星」——Verdejo為主。

Ribera del Duero這產區有「西班牙的Burgundy」之稱。（攝影：何小雲）

Tempranillo又名Tinto Fino，是一款呈現深紫色的紅酒，有香料、熟果及呍呢嗱的香味，有豐厚的味道及層次。在Ribera del Duero產酒區，佔了95%都是栽種這葡萄，而且三分之一的葡萄藤都是50年以上。因著陳年的不同時間，而分為Crianza（最少1年在木桶陳年）、Reserva（最少1年在木桶、2年在酒瓶陳年）、Gran Reserva（最少2年在木桶、3年在酒瓶陳年）及 Cosecha（不屬於上述範疇，可以未經或只是3-6個月的木桶陳年）。

因著陳年的不同時間，在Ribera del Duero產區有不同的分級，如圖中的Crianza及Cosecha，都可以在瓶後找到貼紙。（攝影：何小雲）

Verdejo是西班牙產量最多排名No.1的白葡萄，具有茴香及白桃的氣息，那柑橘果味伴隨清爽的酸度，最適宜配搭海鮮及沙律。雖然Rueda這以⽩葡萄酒為主的產區，在西班牙屬於非常少見，但白酒除了Verdejo外，還有Sauvignon Blanc及Viura等，因此白酒如果寫著Rueda Verdejo，Verdejo葡萄也只是要求佔85%而已，可以混合其他葡萄。而Rueda也有釀製紅酒、Rose及氣泡酒。

Rueda的葡萄酒，瓶後有貼紙作記號，綠色代表Still Wine，藍色代表Sparkling Wine。（攝影：何小雲）

在Spanish Wine Passion體驗館，駐場的侍酒師Jackal會為大家講解產區風格。就讓他為大家推介，這兩個西班牙產酒區，有甚麼筍貨。

Spanish Wine Passion體驗館，駐場侍酒師Jackal。（攝影：何小雲）

Rueda白酒

1。Dona Beatriz, Verdejo, Brut Nature, Rueda：這個採用傳統香檳方法釀製的氣泡酒Espumoso，按法例需在酒瓶陳年9個月。Jackal指由於葡萄夠熟，果香多一點而且帶甜，有別於香檳的高酸及氣泡較多，因此容易被接受。

Dona Beatriz, Verdejo, Brut Nature, Rueda（$138）。（攝影：何小雲）

2。Bodega Gotica, Trascampanas, Verdejo, Rueda, 2021：Jackal說這款白酒能忠實反映Rueda產區的泥土特性，有著礦物感，而且還有芒果的芳香風味，是典型的Rueda Verdejo。

Bodega Gotica, Trascampanas, Verdejo, Rueda, 2021（$173）。（攝影：何小雲）

3。Belondrade y Lurton, Rueda, 2015：這個經過在法國橡木桶陳年10個月的Verdejo白酒，果感及酸度降低了，但Jackal認為結構及層次就豐富了許多。

Belondrade y Lurton, Rueda, 2015（$480）。（攝影：何小雲）

4。Blanco Nieva, Martue, Sauvignon Blanc, Rueda, 2018：自言不算是Sauvignon Blanc粉絲的Jackal，覺得這枝「長相思」不像新西蘭般充滿番石榴的風味，但卻有柑桔的味道，而且酸度高，相當高質。

Blanco Nieva, Martue, Sauvignon Blanc, Rueda, 2018（$250）。（攝影：何小雲）

Ribera del Duero紅酒

1。Protos, Crianza, Ribera del Duero, 2016：Crianza這級數，Jackal覺得是親民選擇，而這Protos紅酒，酒液經過又新舊法國木桶，又美國木桶陳年，得出來的結果，木感果感都平衡。

Protos, Crianza, Ribera del Duero, 2016（$198）。（攝影：何小雲）

2。Tinto Pesquera, Crianza, Ribera del Duero, 2018：Jackal說Tempranillo這葡萄比較「鞋口」，如果用桶出色，是可以令紅酒更圓滑，就好像這Pesquera用美國木桶陳年18月，入口便變得可口了。

Tinto Pesquera, Crianza, Ribera del Duero, 2018（$244）。（攝影：何小雲）

3。Nuestro, 15 Meses, Ribera del Duero, 2016：本身愛飲法國布根地酒的Jackal，最初接觸Tempranillo有點保留，但Ribera del Duero這產區有「西班牙的Burgundy」之稱，而這枝在美國木桶發酵15個月（Meses），然後又在法國木桶陳年12個月，得出來的紅酒，最初木感突出，但經過一天的透氣醒酒後，便變得柔和可口。

Nuestro, 15 Meses, Ribera del Duero, 2016（$320）。（攝影：何小雲）

4。Emilio Moro, Malleolus de Valderramiro, 2015：Jackal會形容這枝紅酒華麗但未至於勁爆，有少許法國酒的風味，厚實容易入口，如果一向對Tempranillo沒有太多好感，這個可能會改觀。

Emilio Moro, Malleolus de Valderramiro, 2015（$680）。（攝影：何小雲）

Info

Spanish Wine Passion 期間限定體驗館

日期：即日至3月13日

時間：12nn-9pm

地址：銅鑼灣 Fashion Walk 京士頓街2-4號地下2號舖

備註：1月30日至2月3日休館

優惠：購物滿$1,000，即送$50 Spanish Wine Passion優惠劵乙張、$100 SOMMTHING網上優惠劵乙張

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

酒評人James Suckling 2021百大中國酒　寧夏河北雲南山東出品佔據十大
2022/01/17
酒評人James Suckling 2021百大中國酒　寧夏河北雲南山東出品佔據十大
聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略
2021/12/17
聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄
2021/08/31
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄

你可能感興趣

酒評人James Suckling 2021百大中國酒　寧夏河北雲南山東出品佔據十大
19:11 2022/01/17
酒評人James Suckling 2021百大中國酒　寧夏河北雲南山東出品佔據十大
聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略
19:11 2021/12/17
聖誕節送禮講心思　葡萄酒達人針對不同個性的送禮攻略
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄
18:22 2021/08/31
木村拓哉日劇《摘星廚神》令日本酒需求急升　侍酒師推介受歡迎葡萄

最新專欄文章 更多

【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
2022/01/26
【熱門節目】Netflix真人騷《單身即地獄》 12位俊男美女荒島上求愛
【好戲推介】Netflix電影《千萬別抬頭》　藉末日亂局反諷現實荒謬
2022/01/26
【好戲推介】Netflix電影《千萬別抬頭》　藉末日亂局反諷現實荒謬
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
2022/01/26
Reebok,Onitsuka Tiger,Converse虎年別注
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
2022/01/21
Ralph Lauren澳洲網球公開賽指定大會服裝　加推首創全新環保面料Polo tee
雙J潮扮跳跳虎　真人示範BALENCIAGA 萬元拜年look
2022/01/20
雙J潮扮跳跳虎　真人示範BALENCIAGA 萬元拜年look
葡萄酒 西班牙 Fashion Walk 銅鑼灣 飲食資訊 香檳

下一篇文章

打開中國下沉市場的三大關鍵︰商品力、履約力、運營力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

開運電子利是滙豐PayMe先贏人氣　通關未成電子利是率先跨境派
開運電子利是滙豐PayMe先贏人氣　通關未成電子利是率先跨境派
阿里導航 - 打開中國下沉市場的三大關鍵︰商品力、履約力、運營力
打開中國下沉市場的三大關鍵︰商品力、履約力、運營力
博客 - 【理財個案】50歲持3物業部署退休　如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？
【理財個案】50歲持3物業部署退休　如何增現金流應付每月8.2萬元家庭開支？
博客 - 【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
【保費融資】抵押保單博高回報？保費融資5大伏位逐個捉
博客 - 【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
【退休規劃】公務員人到中年想做業主　60歲退休如何平衡父母生活費及供樓開支？
博客 - 【疫下職場】混合辦公模式2.0　3大科技提升生產力
【疫下職場】混合辦公模式2.0　3大科技提升生產力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款