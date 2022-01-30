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【職場調查】污水處理工程師可解嚴重衛生疾病　惟全球均缺人才

個人增值 19:00 2022/01/30

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新冠疫情大流行下，在公共衞生意識提升的同時，全球都缺乏污水處理工程師方面的人才。

許多美國公共事業公司都表示，現時已有多達30%熟手污水工程師，已臨近或達到退休年齡。業界正面對青黃不接的問題，反映該職位需求相當殷切。

以色列一間污水處理公司Kando，其行政總裁Ari Goldfarb認為，污水處理業界缺少合適人才，原因之一在於過往未能成功建立「品牌」，致不多人留意他們的工作。他認為，大多數的污水處理工程師都是土木工程、化學或水處理專業背景出身，人們能夠在家中和辦公室飲用純淨水，都全靠他們嚴格的測試。Ari Goldfarb直指，污水處理工程師的職責比起一般社交媒體的軟件工程師更為重要，因直接影響公共健康，惟現時正面臨人手短缺的問題。

關乎公共健康 美3成人手退休

污水處理工程師主要工作，包括設計和管理污水系統、供水建設，以及日常的水處理過程等。有些情況下，他們甚至要提供解決方案去保護城鎮，免受洪水侵襲。萬一污水處理失當，就隨時會造成霍亂、腦炎、甲型肝炎、傷寒和大腸桿菌腹瀉等社區爆發。

除此之外，現時大多數發達國家，都會藉着污水工程師的幫助，利用污水來追蹤新冠病毒的傳播，甚至能從大學宿舍識別出單一的無症狀病例。近期亦有中東國家的官員透過污水追蹤，成功阻止小兒麻痺症的進一步擴散。

監管機構亦可以在工程師、程式編寫員及化學家的幫助下，識別排放大量化學溶劑的企業，為工廠和納稅人節省數百萬美元。一些美國監管機構甚至透過追蹤污水，以發現非法冰毒實驗室、把有毒化學廢物和重金屬傾倒於河流的企業。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：污水處理工程師 全球疫下急需人才（收費文章）】

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