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【2022壬寅虎年】東薈城名店倉新春聯乘白爛貓　 6大萌貓咪打卡位齊團拜

精明消費 13:00 2022/01/29

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新年將近，各商場也忙於裝飾新年氣氛。東薈城名店倉為一眾貓迷打造超大型貓貓世界，並於即日至2月8日特意夥拍亞洲超人氣角色白爛貓，場內有各式打卡位，與群眾團拜。

【全港首個「元宇宙年宵」 買賀年禮品兼行大運 更有機會獲贈財神NFT！：按此

6大萌貓咪打卡位

白爛貓個性白爛浮誇，極度自戀又趣怪、貪吃又愛偷懶，是次特別以虎年新春吉祥造型登陸商場二樓中庭廣場團拜，打卡位包括新春別注《橫財就手》貓抓板、《「竹」福滿滿》許願樹、《步步高陞》貓爬架、《年年有餘》魚罐頭及《黃金滿屋》貓砂盆，每個裝置均以貓咪的日常起居生活而設計，更鬼馬地放大數百倍，讓大家穿梭一個又一個繽紛又好玩的打卡位。

    點擊圖片放大
    +4
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粉絲們更可親臨新春期間限定店，挑選超過50款最新及熱賣白爛貓商品，包括2022年月曆及立體賀年揮春。於場內消費滿指定金額，更可換領東薈城名店倉X白爛貓新春限定版超萌利市封套裝、潮人拜年必備的口罩套裝、虎紋手袋套裝及指定商戶現金券高達1,000元，齊齊歡度新春。

    點擊圖片放大

白爛貓呈獻「闔虎統請」

日期：1月15日至2月8日

地點：東薈城名店倉2樓中庭廣場及2樓鄰近cdf Beauty（275號舖）

時間：每日早上10時至晚上10時

 

更多農曆新年好去處，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：東薈城名店新春聯乘白爛貓 6大萌味貓咪打卡位齊團拜

 

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欄名 : 消費錦囊

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