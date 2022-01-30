【保險百科】住院醫保同意外保險保障重疊？　同你分析意外保險有幾實用

俗語有云：意外就是意料之外，你不知道下一秒，會否有意外出現。即使是走在街上也可以被石仔絆倒而扭傷，更別說街上偶然發生的交通意外。

意外傷患花費不少

很多人投保主要會重視住院醫療、危疾、人壽。但有時候意外帶來的傷患，情況未至於嚴重至需要入院或者索償危疾甚至人壽，但可能後續跟進的醫療費也不少。

曾經有客人與兒子打籃球時，落地站不穩稍稍扭傷膝蓋，以為回家搽跌打酒，便會很快復原。結果痛了兩星期去求診，才發現是十字韌帶撕裂，結果要做手術之餘，也看了兩個多月的物理治療，原本的醫保實在不夠額度索償，幸好有意外保險幫補一下。

除了看醫生及住院的醫療費用外，如果真的不幸因意外斷了手指或者手腳，也可以有一定比例的賠償額，由幾萬至幾十萬元不等，性質有點類似危疾的斷肢保障，但定義較為寬鬆。如果不幸因為意外而身亡，也會有人壽保障額，通常為一、二百萬。

雖然傷殘及死亡保障額度不是十分高，但意外保險通常每個月只需200元左右就可以有多元化的保障，單計意外醫療方面賠償額也有1至2萬，如果發生一次意外其實保費已經回本有餘，可以說是性價比與實用度非常高的一類保險。所以對於徐先生來說，太太建議增加的意外保險其實一來可以補充醫療保障的不足，二來也可以當作少量的危疾及人壽之用，未嘗不可。

根據職業釐定保費

而且與醫療、危疾不同，意外保險的保費釐定是根據職業風險而定，並不是按年紀遞增。舉例來說一位任職消防員剛二十出頭的年輕人比五十歲的文職人員，繳交更多的意外保費。所以年紀越大投保，意外保險對客人來說更加划算。不同的意外保險也有其特點，最好先尋求自己的理財顧問建議再作決定。

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【原文：意外保險實用 醫療保障多元（收費文章）】