【財務自由】美國46歲媽媽做加密貨幣顧問　月入高達60萬元助家人退休改變人生

近年虛擬資產市場愈炒愈熱，NFT（非同質化代幣）交易金額亦屢創新高，也令不少人在短時間致富。原本任職金融界的美國在職母親Brenda Gentry去年辭去全職工作，創辦加密貨幣顧問公司。隨着NFT熱潮，她從其公司中每月收入高達8萬美元（約60萬港元），踏上了財務自由之路，更協助家人退休，成為改寫平凡的人生。

月收入高達60萬

據《CNBC》報道，Brendra Gentry原任職傳統金融業工作，年薪只有約7.5萬美元。自2020年疫情爆發期間，她開始投資加密貸幣，並在1年間獲得豐厚的回報：「我的投資組合在6個月內所累積的財富，就已超過花11年才累積20萬美元的退休金帳戶。」

去年10月辭職後，她全心全意轉向加密貨幣領域，與兩位女兒Cynthia、Imani合力經營一家加密諮詢公司，更被冠以「加密幣媽媽」（Crypto Mom）的綽號，成為加密貨幣KOL。該諮詢公司為去中心化金融（DeFi）和非同質代幣（NFT）投資項目提供建議，而Gentry從中分到的利潤可觀，一般每月可賺取10至20個以太幣，即約40,000美元至80,000美元不等（約31萬至62萬港元）。相比之下，她在過去的金融工作中，年收入才只有75,000美元（約58萬港元），收入明顯地暴增。

投資加密貨幣逆轉人生

Gentry認為，加密貨幣能有助實現財務自由，而NFT和DeFi項目更能打破「世代貧困詛咒」。 Gentry指出，基於信貸限制，傳統金融難以對大多數人提供貸款，但投資加密貨幣卻可降低門檻，讓更多人可獲得信貸。DeFi項目的協議借貸的門檻較低，借款人只需提供其他加密資產作抵押，而一般利率卻比傳統銀行更具吸引力。

投資加密貨幣領域更改變她的人生，這些投資的回報，均可幫助她的父母及兄弟姐妹盡早退休。 「這是我一直想做的事情，我父親之前退休，但因為養老金不足以應付生活，不得不回去工作；我媽媽多年來一直擔任清潔主管，都對她的健康造成影響。」

Gentry和她的家人將加密貨幣視為建立世代財富的一種方式，並計劃長期持有以累積財富。Gentry提醒，雖然她在虛擬資產市場獲得豐厚的收入，但值得注意的是，市場不會永遠上升，而加密貨幣的波幅很大，投資者要留意風險。

以比特幣為例，雖然去年升破6萬美元，但今年已跌穿3萬美元，更由年初的3.7萬元，跌至最新的2.8萬美元水平，跌幅達23.3%。

責任編輯：李瑩

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