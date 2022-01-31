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【網上熱話】台灣YouTuber公開美國生仔費用　住院3日2夜連檢查雜費索價34萬

個人增值 12:40 2022/01/31

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香港醫療系統完善，費用相宜，在香港生仔最便宜可選擇在公立醫院分娩，只要是香港永久性居民，無論是自然分娩或是剖腹產子，費用皆是全免。住院費每晚100元，分娩前後在醫院住上十天八天埋單收費也不過1,000港元。不過在美國，生小孩的費用就沒有那麼便宜，近日一位台灣YouTuber劉沛陪同妻子到美國生孩子，公開由產前檢查、住院、到產後檢查的費用，竟需要44,084.21美元（約343,596港元），幾乎等於美國樓價的首期。

劉沛在YouTube頻道上以「在美國生寶寶到底多貴！？雜項多到可以付房子頭期款！！」為題，分享在美國洛杉磯生小孩的費用。他表示，妻子美根在懷孕後期時才到美國，但7次的產前檢查及照超聲波已經花費約12,702港元。由於首2次產檢時仍未購入保險，因此需付的醫療費為原價，每次收費約1,636港元，直到買入保險，其後每次產檢的價錢才降低至約584港元。

劉沛續指，美根分娩時在醫院住了2夜，3日2夜的住院費就高達6.5萬港元。然而，這個費用仍未計算急症室費、產後檢查、產後恢復等雜項費用。劉沛特別提到麻醉藥的收費，由於美根選擇剖腹產子，需要全身麻醉，又需額外花約4.4萬港元，因此計算其他雜項後，整個住院費實際上花了32.5萬港元。除了住院費用，新生嬰兒在出院前後亦要做各種檢查，包括嬰兒聽力檢查等，各種檢查一共又需約4,869港元。

生產費用（沒買保險）

產前檢查總費用：1,630美元（約12,703港元）

住院總費用：41,832.33美元（約326,044港元）

兒科檢查總費用：624.88美元（約4,869港元）

合共費用：44,084.21美元（約343,596港元）

如果劉沛沒有購入保險，由產檢到分娩後出院，整個過程大概要34萬港元，金額足以在美國付一套房的首期。所幸的是二人有買保險，不過保險也並非承保所有費用，所以最終仍需支付約2.9萬港元，換言之，保險大概承保了約9成費用。

生產費用（有買保險）

產前檢查總費用：375美元（約2,922港元）

住院總費用：3,320.08美元（約25,876港元）

兒科檢查總費用：62.38美元（約486港元）

合共費用：3,757.46美元（約29,286港元）

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眾所周知，美國醫療費昂貴，如果不幸需要入院又沒有保險保障，其天價醫療費足以令人破產。根據《美國公共衛生期刊》於2019年一份調查顯示，有58.5%之破產人士是因為負擔不起醫藥費因而破產。雖然有買保險可以減少減輕財政壓力，不過劉沛表示，在美國買保險亦非便宜，他所買的保險每個月保費便需500美元（約3,897港元），而且不是全國可保，例如在加州購買的保險在美國中部卻不受保。

 

責任編輯：嚴熹曼

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