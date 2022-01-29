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【健康增值】五十肩症狀勿輕視 　脊醫教你防與治

個人增值 15:00 2022/01/29

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五十肩別名多多，又稱肩周炎或叫冷凍肩，但對患者來說只有一個痛字。不想痛住過年，可參考以下脊醫王俊華的貼士。

五十肩醫學名稱是「沾黏性肩關節囊炎」（Adhesive Capsulitis），脊醫王俊華解說，沾黏性即黏在一起的滑囊發炎，是一種亞急性的發炎徵狀，醫學上暫未能完全解釋到其出現的明確成因。此症狀多出現於50歲以上、生活上多重複活動勞損的人士身上，影響範圍為肩膊四周包括筋腱、肌肉、滑囊、關節囊組織出現發炎，涉及的部分可完全不能郁動，患者亦感疼痛，並維持一段長時間，治療上相對棘手。

估計男女患者相若

雖稱為五十肩，但也不一定只在「入五」後才出現。「雖然大部分患者皆屬年紀較大，但成因多與重複性動作、工作勞損、不良姿勢有關。」近年都市人手機不離手、愛上網睇電腦，長期頭部前傾導致頸椎失去天生的生理弧度，一、可直接使頸至肩肌肉拉扯增加，肩周炎的風險大增；二、壓迫了頸部中間的椎間盤軟骨，使頸椎第五、六、七、八節神經綫受壓，附近肌肉力量變弱，活動能力受阻，痛楚由此而來。

從臨床數據，五十肩女性患者較男性多，王俊華指估計女性肌肉比例較男性為少，與男士進行同樣粗重工作時，勞損及受傷機會也相對較多。另一方面，男士們較能忍痛，而女性偏向病向淺中醫，以致數字上女性較多五十肩患者。「相信男患者同樣多，是他們覺得痛楚可以忍受，不必求醫處理。」

【新春多飯局易食滯　解滯飲檸檬水好過飲茶？：按此

五十肩症狀分3個階段

    點擊圖片放大

五十肩不理會影響深遠

治療方面，王俊華表示先要確診是五十肩。「五十肩發炎之處，如腫脹的肌肉、筋腱、韌帶和關節囊，甚至是連帶的相關頸椎問題，需要由一綫醫護人員如西醫、中醫或脊醫先進行診斷來確診，因頸椎神經綫受壓也會導致肩膊痛，確定病因以免誤診。」

確定是五十肩，脊醫會以拉筋手法或金屬工具輔助，把繃緊、活動受限及發炎的肌肉及黏連拉鬆，以及採用超聲波消炎，以電力物理治療的電磁波、干擾波達致消炎減痛效果。如患者黏連情況較多，會以衝擊波刺激黏連位置，將之輕微打鬆，藉以重組修復，加促新陳代謝。

坊間有流傳五十肩毋須理會，會自行復元，王俊華指並非事實。「五十肩需好好處理，因它可能涉及肌肉發炎和黏連，初期發炎時會痛不可擋，但至第二階段痛楚會減緩，若五十肩沒有治理的話，肌肉的力量、活動幅度可永久受限制，拖延一段長時間情況可不能逆轉，也可能造成關節更大的退化和變形。」

■五十肩伸展動作■

    點擊圖片放大
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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：大掃除五十肩病發高峰期 脊醫教你防與治

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