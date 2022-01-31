【2022展望】大摩：2大行業及市場　料今年面臨風險最大

農曆新年將至，摩根士丹利投資管理分享對今年的投資見解。該行認為今年有三個關鍵主題，包括利率上升；股票面對「真正」威脅；Omicron 變種病毒或延長供應鏈受到的干擾。

該行進一步解釋，儘管全球經濟增長隨著刺激措施和經濟重啟的影響逐漸消退而放緩，今年主要股票市場預期仍會帶來健康的每股盈利增長。由於資訊科技行業和美國股票的估值高昂，加上對實際利率較為敏感，因此面臨的風險最大。

上半年已發展市場將跑贏新興市場

該行相信，已發展市場在2022年上半年仍將跑贏新興市場，原因是後者在2021年的增長速度已較前者緩慢，即使預期新興市場增長將在2022年內逐漸回升，速度仍將相對溫和。通脹仍將是拉丁美洲及歐非中東等地區需要面臨的挑戰，為各央行帶來收緊政策的壓力，並拖累2022年上半年新興市場的整體增長。若通脹穩定下來，增長有可能在下半年回升。

摩根士丹利投資管理投資組合經理兼環球平衡風險控管團隊戰術性配置主管張煒迪說，在新興市場中，認為亞洲在2022年的表現會更好。其中一個原因是該地區持續放寬與疫情相關的限制措施，經濟逐步回復正常和復甦。與拉丁美洲及歐非中東地區相比，亞洲市場接種疫苗的人口比例較高。此外，亞洲區內的政府均有能力在需要時實施政策支持增長，因此具備良好的經濟增長條件。

隨着步向今年下半年，當Omicron變種病毒疫情高峰過去後，全球經濟將繼續復甦。屆時，新興市場或會受到不同的影響。例如，商品增長放緩和通脹壓力或會影響像拉丁美洲這樣與商品密切相關的新興市場。另一方面，亞洲一向是商品進口國，而且行業多元化，意味著亞洲或隨世界回復正常而受惠。

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責任編輯：鄭樂怡

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