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【存息優惠】大眾銀行推開戶定存優惠　贏3個月港元定存10厘息

收息攻略 17:41 2022/01/28

分享：

由即日起至1月31日，大眾銀行推出「定期 · 按揭」雙重賞，只要開立指定戶口並敍造定期存款，即可參加抽獎，有機會贏取10厘年息的3個月港元定存存息優惠。以上限20萬港元計算，存3個月可獲約4,931.51港元利息。

於推廣期內，成功參與大眾銀行之「增值投資理財戶口」計劃 ，並開立「高息」儲蓄戶口，並於開立戶口後7個工作天內，以新資金50萬港元或以上敍造3個月或以上之定期存款，即可享200元現金獎賞。每名合資格定存獎賞客戶最多可獲1次定存獎賞。如客戶於發放定存獎賞當日，新開立證券戶口並買賣證券，可享證券額外利率；若設立出糧服務，則可享出糧額外利率。

如果完成以上任務，毋須登記即自動參加抽獎並可獲得1次抽獎機會。成功參加大抽獎的客戶，有機會獲得以下抽獎獎賞一份。

  • 頭獎（名額3個）：3個月定期存款享年利率10%，優惠上限為20萬港元
  • 二獎（名額7個）：3個月定期存款享年利率8%，優惠上限為20萬港元
  • 三獎（名額10個）：6個月定期存款享年利率6%，優惠上限為10萬港元

另外，銀行將於年4月29日隨機抽出得獎者，如客戶於抽獎日或之前，提前提取新資金定期存款，其抽獎機會將被自動作廢。抽獎結果將於5月13日在大眾銀行網站公布。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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