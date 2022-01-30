【好去處】定格昔日五光十色香港夜街風貌　90後攝影師以鏡頭記錄霓虹燈招牌

香港維港夜景世界知名，但更多人愛香港的那街頭巷尾密集式的霓虹燈招牌夜色，這是香港文化不可或缺的一部分，令不少中外攝影師為之着迷。Justin Wong是一名土生土長的90後，赴加國唸書後回流，深被這些繽紛的霓虹色彩吸引之餘，也感慨到它們的光彩逐漸消失。於是拿起相機，穿街過巷地用影像來保留我城中此獨特的霓虹色彩文化。

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霓虹燈香港文化

其實霓虹燈並非香港發明的產物，在19世紀末開始，霓虹燈在歐洲、美國的各大營業場所普及。至第二次世界大戰後，才慢慢傳至東方社會一些發展較迅速的城市如上海、香港等。

如要數霓虹燈又是如何逐步成為香港文化象徵的話，應始於60年代，隨着香港工業發展蓬勃，許多大企業、夜總會，甚至食肆等，紛紛使用霓虹燈招牌來宣傳自家品牌，而招牌愈大愈搶眼，宣傳效益愈大。於是五光十色、層層疊疊卻又錯落有致的霓虹燈牌，便形成了香港文化的一部分，為香港街頭營造了特有的景致，也是香港繁榮熱鬧的象徵。

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昔日時光定格緬懷

近年霓虹燈招牌變成過時的產物，愈來愈多店舖轉用LED燈招牌，令這代表香港文化的霓虹燈招牌急劇減少。這也難怪，霓虹燈招牌成本高，同樣有經驗的技師也愈來愈少，而LED燈招牌價錢夠大眾化，成品容易製作，當然最主要的還是建築物條例收緊、結構安全等問題。將來大家想欣賞香港霓虹燈，或許只能透過電影重溫夜景，或者到一些以懷舊作招徠的餐廳、展覽，以觀賞者的角度鑑賞逐漸消逝的香港文化。

因此Justin想通過自己的視角與鏡頭記錄此瞬間，讓這些時光定格，並且成為一種藝術形式。他把攝影展定名為「懷舊時光」，感受不言而喻，繁華喧囂之下，無數霓虹招牌、街頭大牌檔、戲院等具有時代價值的產物逐漸消失，惟有把它們定格存檔，好讓大家能從中緬懷到昔日的美好舊時光吧！

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「懷舊時光」攝影展 展覽日期：1月 18 日-2月 18 日 展覽時間：早上11至晚上9pm 展覽地點：沙田新市廣場第一期250A店 Shout Art Hub & Gallery SHOUT網址 Justin Wong IG

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作者、責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：「懷舊時光」攝影展 以霓虹燈招牌 緬懷香港獨特的夜街風貌（收費文章）】

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