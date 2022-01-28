▲ 開運電子利是滙豐PayMe先贏人氣 通關未成電子利是率先跨境派

時光飛逝，大家才剛慶祝完聖誕節，轉眼間又到了農曆新年。今天已經是年廿六，也是牛年最後一篇的文章，在此先預祝各位讀者新年進步，心想事成！

姜濤效應助推PayMe

近日相信大家的手機都會被各式各樣的電子利是宣傳洗板，特別是滙豐旗下的PayMe，在獲得姜濤代言之後，今年更加進取，在姜濤的帶領下，連同同系師妹COLLAR的Marf邱彥筒和Day許軼，以及王菀之和YouTuber雞丁，齊齊為PayMe拍下電子利是的新廣告。這也反映這家香港最大零售銀行如何在一眾虛銀的挑戰下突圍。

電子錢包發展勝虛銀

事實上，雖然虛擬銀行已推出逾兩年，但最新統計數字顯示，八家虛銀至今合共有約100萬名用戶，當中眾安銀行搶得一半市佔率。其餘數家較具知名度的虛銀，則為Mox Bank、匯立銀行和天星銀行。但這些虛銀用戶與一眾電子錢包營運商相比，簡直是小巫見大巫。

以PayMe為例，公司官方便公佈有逾250萬用戶，而且PayMe更成為手機過數的代名詞，堪稱目前最多港人使用的手機過數平台，因此藉此電子錢包發送電子利是的用戶相信亦最多。

開運利是玩法更驚喜

在新冠疫情久久不散的陰霾下，各大電子支付平台均加大力度推廣電子利是，希望能一改需排隊兌換新鈔封利是的傳統習俗，以減低傳播病毒的風險。今年滙豐更非常積極地以一個新方式突破電子利是的盲點，便是以往收錢人沒有拆利是的驚喜。

有見及此，PayMe今年便以「群組利是」方式，讓用戶一次過向至少五位親友發放合計最少250元的利是，好玩之處在於用戶可選擇「開運利是」模式，由系統決定收利是者所獲得的金額，系統設定每人有機會得到0.01元的利是。這樣的派利是方式實在非常有趣。

定額派發利是較大體

不過，薑餅人認為這玩法比較適合在拜年無聊時，跟相熟親友消磨一下時間，若要對不太熟絡的親戚或後輩派利是，一是選用「定額派發」功能，一是派發實體利是會更佳，否則若有人收到0.01元的開運利是便不夠大體！在滙豐推廣期內，用戶派發群組利是更可獲28元回贈，也很吸引的。

PayMe這個群組利是功能甫推出一個星期，便有超過150萬人收取利是，以平均每名用戶發出5封利是計算，即這個遊戲已有30萬人玩，參與人數的成績不俗，難怪滙豐立即加碼多送7萬張優惠券催谷使用量。

AlipayHK首發跨境利是

至於其他電子錢包及銀行也有為電子利是做宣傳。當中AlipayHK便找來近來人氣爆燈的七仙羽設計一系列電子利是封，而用戶在過年期間派20元利是，即可獲30元現金券，變相淨賺10元。

另外，該公司也藉著其內地母公司的支援，成功搶先推出「跨境利是」功能，說穿了其實即是跨境匯款的新年版吧！香港用戶可以選擇以人民幣或港幣發送給內地的支付寶用戶。這對因為疫情而無法回家的人士來說，可解一點思鄉之苦之餘，過新年能跨境收到親友的利是亦更溫馨吧！

各位今年又會否開始試派電子利是呢？