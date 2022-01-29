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【職場調查】亞太區企業擬加薪5%保人才　專家籲實施全面獎勵策略

個人增值 19:00 2022/01/29

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Omicron變種病毒席捲全球，加劇勞動力短缺問題，加上全球通脹推波助瀾，企業為招攬及保住人才，加薪是最基本的方法。根據調查研究機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson，WTW）的《薪資預算規劃調查報告》指出，42%受訪者計劃在今年增加薪酬預算。

是次報告主要針對亞太地區5,728間公司進行調查。與去年7月的預測比較，已有25%受訪者改變並提高當時的今年預期加薪預算。報告提到，現時亞太區公司今年整體平均的加薪預算為5.08%，比去年企業給予員工的平均加薪幅度為4.62%有所提升。香港區去年的平均加薪幅度為3.3%，預計今年將會增至3.8%。

報告：亞太僱主擬加薪逾5%

WTW亞太區獎勵數據及軟件（Rewards Data & Software）業務主管Edward Hsu表示，今年的成本、工資和價格都在上漲，「僱主在調整今年的工資預算時，受到不同因素的影響。由於亞太地區的消費物價指數（CPI）預計將達到3%，甚至在一些市場上會更高，僱主很可能會在加薪時，將生活成本考慮在內。」

據調查所得，30%僱主認為勞動力市場緊張，23%僱主預期公司業績會更強勁，19%僱主對成本管理表示擔憂。

此外，相比疫情前水平，現時香港、澳洲、新加坡、韓國和泰國等市場的總體員工流失率都大幅上升。Edward Hsu稱：「對於企業組織而言，擁有具競爭力的薪酬和福利待遇，對吸引和保留人才仍然是至關重要的。」他強調，只有大幅度加薪，是不足以解決僱主在吸引和保留人才方面的難題。要想在人才競爭中獲勝，僱主必須繼續以創意和全面的方式，如實施全面獎勵策略，設計一個具前瞻的獎勵計劃吸納人才。

責任編輯：蕭寶玲

【原文：港企員工流失率升 專家籲訂獎勵策略吸才（收費文章）】

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