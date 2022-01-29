【2022壬寅虎年】我不是胖虎首度登港慶新春　4.5米高巨型胖虎＋祈福花燈＋虎虎生威上河圖

今個農曆新年，MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）會聯乘人氣角色「我不是胖虎」打造胖虎賀歲遊樂園。今次更是胖虎首度登陸香港，由即日起至2月15日期間，商場會展出4.5米高巨型胖虎、虎虎生威上河圖以及巨型桃花樹，千萬不要錯過。

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而MCP DISCOVERY更會打造成胖虎後花園，4米高巨型祈福花燈會矗立花園中庭，呈現多款經典貼圖場景。兩個商場內亦特設快閃店，推出一系列胖虎獨家限定商品，如限定大浴巾、超大胖虎造型地墊、方形抱枕等。

活動期間，H．COINS會員只要集齊兩間快閃店的印章，即可獲得限量神秘小禮品一份。下載H．COINS手機App並登記成為會員，使用全新趣味相機功能，即可以獨家胖虎貼紙及相框拍出搞鬼相片。親身到現場掃瞄指定QR Code，更可解鎖限定貼紙及相框。

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作者、責任編輯：黃依情

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（節錄）

【原文：超人氣我不是胖虎登陸將軍澳MCP 4.5米高巨型萌爆胖虎迎虎年（收費文章）】

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