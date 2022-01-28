  • 19°C
香港時間 : 2022128日 (週五) 20:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022壬寅虎年】觀音開庫改「代客借庫／網上借庫」　睇清港九10所廟宇安排

精明消費 19:05 2022/01/28

分享：

新一年想行運一條龍，財源滾滾來，不少市民都會向觀音借庫，以祈求來年順風順水。傳統上，農曆正月廿六為「觀音開庫」的正日，相傳善信向觀音「借庫」時所抽出的紅色紙，上面的銀碼愈大，代表觀音借出的運氣愈多，來年善信的財運、健康運、事業運等都會愈好。

以往觀音開庫，各區觀音廟都會人頭湧湧，不過疫情下為免人群聚集，今年觀音開庫改為由廟宇「代客借庫」或舉辦網上「觀音開庫」。

【新一年要行大運！ 七師傅批算12生肖旅遊運程：按此

華人廟宇委員會「代客借庫」

華人廟宇委員會表示紅磡觀音廟及大坑蓮花宮將提供「代客借庫」服務。善信由即日起，可先透過Whatsapp或Wechat預約開庫日期，到2月27日之後才領取借庫物品。

紅磡觀音廟

預約日期：即日起至2月26日（每日早上9時至下午4時）

預約電話：9574 2278（只限透過Whatsapp／Wechat預約）

領取借庫物品日期：2月27日至3月13日（3月3日除外）

 

大坑蓮花宮

預約日期：即日起至2月25日（每日早上10時至下午3時）

預約電話：5543 3004（只限透過Whatsapp／Wechat預約）

領取借庫物品日期：2月27日至3月13日（3月3日除外）

東華三院舉辦網上「觀音開庫」

東華三院今年有3所廟宇將舉辦網上「觀音開庫」活動，包括上環列聖宮、山東街水月宮及慈雲山觀音佛堂。善信只需在2月1日上午9時至2月25日正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站免費登記成為會員，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫的服務。有購買福物的善信可在3月3日至31日期間的開放時間內，親自到所選廟宇領取福物，或選擇以平郵方式寄送。

●網上「觀音開庫」登記步驟●

    點擊圖片放大
    +6
    +5

已登記借庫服務之善信，如需要在「觀音開庫」前還庫，亦可先在網上登記，交由東華三院代為進行。至於想「摸庫」的善信，可在2月25日晚上11時起於網站上進行網上「摸庫」，「摸庫」結果即時得知。

●網上觀音開庫「摸庫」步驟●

    點擊圖片放大

另外，如善信想親身到訪，上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地福德祠及油麻地社壇5所廟宇都有觀音開庫活動，不過今年將不設通宵參拜時段，亦不會延長服務時間，只會維持一般日間開放時間。

上環列聖宮（入場人數上限60人）

觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上6時

排隊入場位置：上環荷李活道（轉上四方街方向行人路）

 

慈雲山觀音佛堂（入場人數上限60人）

觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上5時

排隊入場位置：慈雲山沙田坳道（慈雲山觀音佛堂平台）

 

旺角水月宮（入場人數上限40人）

觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上6時

排隊入場位置：旺角染布房街（近火車橋行人路）

 

油麻地福德祠、油麻地社壇（入場人數上限合共100人）

觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上5時

排隊入場位置：油麻地廟街／眾坊街（休憩花園）

 

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）：按此

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇（立即收看）：按此

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）：按此

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月28日）
今日
【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月28日）
【防疫優惠】上水廣場及PopWalk合推餐飲優惠　消費$100玩遊戲贏高達$900獎賞　外賣自取回贈100%！
今日
【防疫優惠】上水廣場及PopWalk合推餐飲優惠　消費$100玩遊戲贏高達$900獎賞　外賣自取回贈100%！
【2022壬寅虎年】全港首個「元宇宙年宵」　買賀年禮品兼行大運　更有機會獲贈財神NFT！
今日
【2022壬寅虎年】全港首個「元宇宙年宵」　買賀年禮品兼行大運　更有機會獲贈財神NFT！
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月28日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月28日）
【消費優惠】登記成為Pinkoi新會員免費送鮮芋仙招牌仙草沙冰
今日
【消費優惠】登記成為Pinkoi新會員免費送鮮芋仙招牌仙草沙冰
歷史文化 農曆新年 天后 香港

上一篇文章

【2022壬寅虎年懶人包】農曆新年辦年貨換新鈔攻略　一文盡覽商場超市優惠（更新至1月28日）

下一篇文章

【防疫優惠】上水廣場及PopWalk合推餐飲優惠　消費$100玩遊戲贏高達$900獎賞　外賣自取回贈100%！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【2022壬寅虎年】網上年宵市集年廿六開鑼！　維園年宵布局＋過百攤檔＋12生肖NFT
【2022壬寅虎年】網上年宵市集年廿六開鑼！　維園年宵布局＋過百攤檔＋12生肖NFT
【消費優惠】上海姥姥賀年美食　外賣限定每份$128起
【消費優惠】上海姥姥賀年美食　外賣限定每份$128起
【2022壬寅虎年】派1蚊利市都可以回贈38元？　5大方法派電子利市攞盡回贈優惠
【2022壬寅虎年】派1蚊利市都可以回贈38元？　5大方法派電子利市攞盡回贈優惠
【2022壬寅虎年】利市封＝身份象徵？　銀行奢侈品牌利市封有價有市　最貴封套要50元一隻？
【2022壬寅虎年】利市封＝身份象徵？　銀行奢侈品牌利市封有價有市　最貴封套要50元一隻？
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月28日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至1月28日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年1月6日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款