【2022壬寅虎年】觀音開庫改「代客借庫／網上借庫」　睇清港九10所廟宇安排

新一年想行運一條龍，財源滾滾來，不少市民都會向觀音借庫，以祈求來年順風順水。傳統上，農曆正月廿六為「觀音開庫」的正日，相傳善信向觀音「借庫」時所抽出的紅色紙，上面的銀碼愈大，代表觀音借出的運氣愈多，來年善信的財運、健康運、事業運等都會愈好。

以往觀音開庫，各區觀音廟都會人頭湧湧，不過疫情下為免人群聚集，今年觀音開庫改為由廟宇「代客借庫」或舉辦網上「觀音開庫」。

【新一年要行大運！ 七師傅批算12生肖旅遊運程：按此】

華人廟宇委員會「代客借庫」

華人廟宇委員會表示紅磡觀音廟及大坑蓮花宮將提供「代客借庫」服務。善信由即日起，可先透過Whatsapp或Wechat預約開庫日期，到2月27日之後才領取借庫物品。

紅磡觀音廟 預約日期：即日起至2月26日（每日早上9時至下午4時） 預約電話：9574 2278（只限透過Whatsapp／Wechat預約） 領取借庫物品日期：2月27日至3月13日（3月3日除外） 大坑蓮花宮 預約日期：即日起至2月25日（每日早上10時至下午3時） 預約電話：5543 3004（只限透過Whatsapp／Wechat預約） 領取借庫物品日期：2月27日至3月13日（3月3日除外）

東華三院舉辦網上「觀音開庫」

東華三院今年有3所廟宇將舉辦網上「觀音開庫」活動，包括上環列聖宮、山東街水月宮及慈雲山觀音佛堂。善信只需在2月1日上午9時至2月25日正午12時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站免費登記成為會員，便可在心水廟宇中選用網上借庫或代善信還庫的服務。有購買福物的善信可在3月3日至31日期間的開放時間內，親自到所選廟宇領取福物，或選擇以平郵方式寄送。

●網上「觀音開庫」登記步驟●

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

已登記借庫服務之善信，如需要在「觀音開庫」前還庫，亦可先在網上登記，交由東華三院代為進行。至於想「摸庫」的善信，可在2月25日晚上11時起於網站上進行網上「摸庫」，「摸庫」結果即時得知。

●網上觀音開庫「摸庫」步驟●

▼ 點擊圖片放大

另外，如善信想親身到訪，上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地福德祠及油麻地社壇5所廟宇都有觀音開庫活動，不過今年將不設通宵參拜時段，亦不會延長服務時間，只會維持一般日間開放時間。

上環列聖宮（入場人數上限60人） 觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上6時 排隊入場位置：上環荷李活道（轉上四方街方向行人路） 慈雲山觀音佛堂（入場人數上限60人） 觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上5時 排隊入場位置：慈雲山沙田坳道（慈雲山觀音佛堂平台） 旺角水月宮（入場人數上限40人） 觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上6時 排隊入場位置：旺角染布房街（近火車橋行人路） 油麻地福德祠、油麻地社壇（入場人數上限合共100人） 觀音開庫開放時段：2月26日早上8時至晚上5時 排隊入場位置：油麻地廟街／眾坊街（休憩花園）

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 龍、蛇、馬、羊篇（立即收看）：按此】

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 猴、雞、狗、豬篇（立即收看）：按此】

【「玄學天后」雲文子解12生肖投資運程 鼠、牛、虎、兔篇（立即收看）：按此】

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經