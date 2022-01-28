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【2022壬寅虎年】全港首個「元宇宙年宵」　買賀年禮品兼行大運　更有機會獲贈財神NFT！

精明消費 15:45 2022/01/28

分享：

近年元宇宙概念大熱，疫情期間年宵未能舉行，去元宇宙感受另類節日氣氛又如何？FEED HK主辦的全港首個「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」，讓大眾以虛擬身份（Avatar），免費入場行元宇宙虛擬年宵市場，活動將於1月28日至2月5日，一連9日在虛擬平台Cryptovoxels舉行。

【網上年宵市集年廿六開鑼！ 維園年宵布局＋過百攤檔＋12生肖NFT：按此

元宇宙年宵顛覆傳統

「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」聯同 csl.、FTLife 富通保險、FILA、Storefriendly、ZOKU x CheckCheckCin、公利真料竹蔗水 x Papabubble、RAZE 、無名氏N.I.P 、God of Wealth NFT等20個品牌，帶來一個顛覆傳統思維，一見前所未見的年宵活動。

年宵活動分為3個主題特色展區：「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT藝術展覽館」，入場人士可隨時穿梭不同展區，發揮想像力。

    點擊圖片放大
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1. 港式文化館：

虛擬場館以特色建築「唐樓」為主軸，既傳統又超現代設計，展出8個品牌創新賀年禮品，大眾可即場購買賀年禮品。

2. 花開富貴館

虛擬場館天台頂展出一棵巨型桃花樹，喻意新年「行大運」之餘，桃花樹下同設有8個創意品牌，展出限量潮品供大眾選購。

3. NFT藝術展覽館

NFT藝術展覽館邀請多位本地及國際NFT收藏家及品牌展示NFT，展出價值過百萬的NFT藝術品。

值得留意的是，God of Wealth NFT將於年初五子時鑄造3,888個財神 NFT，其中20個會於NFT藝術展覽館展出，品牌亦推出「財神送禮3.0」，一連8天每日送出財神NFT一個，現時價值0.88 Solana幣（SOL），約值900港元。參加者只需回答簡單問題，最有創意的答案即有機會獲得財神NFT一個。詳情請留意網站公布。

「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」活動詳情
日期：1月28日至2月5日 （年廿六至年初五）
時間： 24小時開放
平台：Cryptovoxels
官方網站

更多有關2022壬寅虎年活動及優惠，請瀏覽2022壬寅虎年懶人包

責任編輯：李瑩

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