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【虎年運程懶人包】玄學家分析12生肖運程　虎年投資運、事業運逐個解

個人增值 14:10 2022/01/31

分享：

壬寅虎年本網找來多位知名玄學家，為大家講解各生肖在壬寅虎年的運程！想知自己今年的財運及事業運如何，記得密切留意。

馬君程

中國「兩儀派」易理風水命學傳人，研究易經，命理之學三十年，精修紫微斗數，鐵板神數，八字命理，風水佈局，皇極易卦，命名擇日。

雲文子

南昆山正一教道長浩瀚師父奇門遁甲嫡傳人，法號 「雲文子」，有幸自幼得浩瀚大師父的苦心栽培，傾囊相授，成為一位法（法術）、術（術數、風水）、理（易理）、通（神通）、醫（醫術）的道教嫡傳人，對道教、密宗、禪宗結下不解之緣，修煉從不間斷。

何焯雄

早年跟隨名師精研「易經八卦、奇門遁甲、子平命理、紫微鬥數、堪輿風水學問與企業家商業模式實踐應用，有效地運用「易學天地五行」的「金、木、水、火、土」元素，結合現代商業管理的智慧，找到最適合自己的行業，最合拍的夥伴，揚長避短，以達事半功倍之目的。

另外，三位玄學家仲會喺大年初一至三分別為大家分析虎年投資前景的整體運勢、催財方法及家居風水擺設，大家記得留意我哋嘅更新。

 

想了解更多關於新年的購物優惠資訊，請留意2022壬寅虎年懶人包

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