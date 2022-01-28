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【胡潤榜】中國高端消費市場最受歡迎品牌排名　有1個香港品牌上榜　

個人增值 18:00 2022/01/28

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中國人口眾多，擁有龐大的消費力間接刺激了經濟，加上時代的變遷亦改變了中國人的品味，帶動了奢侈品市場的佔有率。中國胡潤研究院發布《2022胡潤至尚優品—中國高淨值人群品牌傾向報告》（Hurun Chinese Luxury Consumer Survey 2022），列出了中國人在高端市場的消費數字和最受歡迎的品牌排行榜。本網為大家整理了4大範疇分別是手錶、珠寶、跑車和電動車的品牌排行，不妨了解下高端市場的品牌趨勢。

在報告中，胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤指，中國高端消費市場規模已經增長至1.7萬億元人民幣（約2.09萬億港元），增長的原因除了因為疫情令海外消費回流外，更多來自中國內地奢侈品購物環境和條件的改善，包括購物渠道愈來愈方便，從而帶動高端消費市場。

■頭10位最受中國人青睞手錶品牌■

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    +7

■頭10位最受中國人青睞珠寶品牌■

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■頭5位最受中國人青睞跑車品牌■

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■頭5位最受中國人青睞電動車品牌■

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    +3
    +2

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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