【投連險】保障型投連險　 含高額人壽保障兼顧投資回報

本港人口老化問題日趨嚴重，市民對保障產品的需求有增無減，加上新冠疫情持續，更加讓港人意識到充足保障的重要性。根據保監局早前發表的2021年保障缺口 「身故風險」研究報告顯示，2019年香港的身故風險保障缺口整體規模估計約為6萬9千億港元，即相當於每名勞動人口190萬港元，或其加權平均年薪的5.7倍。「身故風險保障缺口」愈大，意味着家庭經濟支柱一旦不幸早逝，其受養人便愈難利用手頭上的財政資源以維持既有的生活水平，最終或可能要申請社會援助。

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保障型投資相連壽險是甚麼？

近年保險公司紛紛推出一系列具備人壽或儲蓄成分的保障產品，種類可謂五花八門，當中更有不少是投資相連壽險產品。投連險產品引入香港多年，是一種兼備投資成分的人壽保單，為保單持有人同時提供人壽保障及投資選項。現時市場上仍可銷售的數十款投連險產品中，部分產品所提供的身故保障為保單價值的105%。由於保單價值取決於投資回報，一旦因市況波動引致投資表現欠佳，此類產品的受保人所獲得的身故賠償便可能不足以應付保障需要。

為鼓勵業界推出更多高保障成分的產品，保監局最近公布引入全新、含高額人壽保障的投資相連壽險類別，名為「保障型投資相連壽險」（Protection Linked Plan，簡稱PLP）。

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身故保障成分較高

相對於傳統的投連險產品，PLP可提供較高的身故賠償保障。按照保監局指引，65歲以下的PLP受保人所獲得的身故賠償，最少為保單價值的105%，或應繳總保費的150%（須扣除保單期內的所有提取金額），以較高者為準；至於65歲或以上的受保人所獲得的身故賠償，最少為保單價值的105%，或已繳總保費（須扣除保單期內的所有提取金額），同樣以較高者為準。

換言之，在PLP計劃下，不論受保人的保單投資結果如何，只要保單仍然生效，65歲以下仍可至少獲得應繳總保費的150%作為身故賠償。舉例說，假設客戶為35歲受保人投保了一份10年保費繳付期的PLP，每年繳交保費20,000元。由計劃生效當天起計，保單能提供不少於300,000元（20,000元 x 10年 x 150%）的身故賠償，直至受保人年滿65歲為止。可見相對於一般投連險所提供的最低身故賠償只有保單價值的105%而言，PLP可為客戶提供較高人壽保障。

提供更多元化的投資和保障選擇

PLP產品對於有投資需求，同時重視身故保障的消費者相信會有一定吸引力，可望鼓勵較易忽略長遠規劃的年輕一代及早規劃退休。由於不同年齡客戶有不同的風險承受能力，PLP的推出，將可為消費者提供更多元化的投資和保障選擇，並滿足個人在不同人生階段的保障需要。

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