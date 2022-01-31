【消費優惠】天仁茗茶指定茶飲半糖或以下減$2　牛涮鍋午後放題2人同行1人低至半價

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 天仁茗茶：「少糖星期一」指定茶飲半糖或以下減$2

由即日起至6月27日，逢星期一於天仁茗茶購買指定茶飲，揀半糖或以下可減2元。

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以下茶飲不設糖份選擇：

桂花茶王

913古早味冬瓜茶

913冬瓜鮮奶茶

沁涼冰沙系列

雪糕．奶茶昔

茶．雪沙系列

此優惠不可與會員折扣及其他優惠同時使用，不可使用現金券。

2. 牛涮鍋：午後放題2人同行1人低至半價

最後一日！牛涮鍋將放題午市價目延長至下午6時，更推出午後放題大割引，下午2時後惠顧指定120分鐘放題2人同行1人低至半價優惠。

需要注意的是，優惠只適用於成人收費，第一位、第三位客人必須以正價惠顧。

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Mou Mou Motto店限定／Mou Mou Club店限定

3. PizzaExpress：新年菜單前菜／主菜額外7折

PizzaExpress推出新年限定菜單，由即日起至2月6日，每日下午3時後堂食或外賣單點，新年菜單內的前菜或主菜可享7折。

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新年菜單

撰文：hket小編

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