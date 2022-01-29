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Rolls-Royce暗黑鬼魅　718萬Black Badge Ghost型格登場

博客 21:46 2022/01/29

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Rolls-Royce 全新 Black Badge Ghost 的展示車選用了經典黑色，車身飾有專屬 Turchese 色骨綫，加上全黑的歡慶女神、鬼面罩及廠徽，獨一無二。

剛踏入2022年，車壇的奢華級代表勞斯萊斯（Rolls-Royce）就一口氣推出兩部全新Black Badge車型，分別是全球限量25部兼身價高達1,288萬的Dawn Landspeed Collection，以及跑味極濃的Black Badge Ghost，將Black Badge系列的暗黑美學發揮得淋漓盡致。

Rolls-Royce 全新 Black Badge Ghost 的展示車選用了經典黑色，車身飾有專屬 Turchese 色骨綫，加上全黑的歡慶女神、鬼面罩及廠徽，獨一無二。

駕駛艙飾板換上全新的科技碳纖維，立體鑽石菱形圖案低調中見高貴。

為了慶祝Black Badge兩款全新車型到港，Rolls-Royce特意於銅鑼灣設期間限定店，以Black Badge Duology二部曲形式讓一眾勞斯萊斯迷近距離欣賞兩部超豪靚車。

Black Badge顧名思義是以「黑」行先，特別配上無限（Infinity）的數學符號「∞」，代表有無窮發揮空間。自2016年面世後，這系列的全球bespoke訂單就佔車廠近3成，可見其受歡迎程度。

Black Badge顧名思義是以「黑」行先，特別配上無限（Infinity）的數學符號「∞」，代表有無窮發揮空間。

後排設有電動影音屏幕、科技碳纖維餐枱，中間座位更可拉下把手，內設遙控旋鈕。

人手打造鏡面車身

於限定店內展示的新一代Black Badge Ghost，搭配了系統中最經典的黑色。但別小覷這顏色，廠方是將重達100磅的黑色漆料霧化後，再噴塗在帶靜電的車身上，待烘乾後再塗上兩層透明層，並由4名資深工匠以人手拋光，才達至最深邃的高光澤鋼琴鏡面。

而車頭最iconic的歡慶女神、萬神殿鬼面罩等，亦非簡單的噴漆，而是先用特定的鉻電解液，將組件表面沉積變暗，再在裝嵌前經人手拋光，達至鏡面黑色鍍鉻效果，工序繁複，卻一絲不苟。

前後座車門是一左一右打開，方便上落。

後排設有電動影音屏幕、科技碳纖維餐枱，中間座位更可拉下把手，內設遙控旋鈕。

全新專屬色系皮革

內櫳則繼續走奢華高貴路綫，但配上Black Badge Ghost專屬的Turchese（綠松石）色皮革後，反而帶幾分sporty跳脫感。全車不少位置均用上Rolls-Royce全新的科技碳纖維，是以樹脂鍍層、碳纖維及對比色的金屬纖維以人手交織成的立體鑽石菱形圖案，吸睛度十足。

性能方面，新一代的Black Badge Ghost選用廠方專屬的鋁製車架（Architecture of Luxury），剛度十足且夠靈活，加上空氣彈簧，可防止車身在高速轉彎時傾側。新車搭載Rolls-Royce 6.75升V12雙渦輪引擎，最大馬力有600匹、峰值扭力高達900Nm，動力輸出澎湃。

Bespoke 的 21 吋合金輪圈是 Black Badge Ghost 專屬，懸浮框蓋能確保廠徽保持垂直，卡鉗更用上專屬 Turchese 色。

每架 Rolls-Royce 都有內置純銀手柄的雨傘，這款車就放在後座車門兩側。

與系列其他車型一樣，只要開啟Low Mode運動模式後，已能在1600rpm轉速下輸出900Nm峰值扭力，而當油門踩至9成時，換檔速度更可提升一半，瞬間為一部豪華房車增添一份跑味。

同場加映：1,288萬全港唯一  Dawn Landspeed Collection

在Black Badge Ghost登場前，Rolls-Royce先展出另一部超豪Dawn Landspeed Collection，除了全球限量25部外，身價更高達1,288萬，全港亦只得一部。與Ghost不同，這款車的設計靈感充滿故事性，源自1930年代才華橫溢的發明家George Eyston和他的戰車Thunderbolt。

叫價接近 1,300 萬的開篷車 Dawn Landspeed Collection，香港配額只有一部，可惜已名花有主。

除鹽湖紋飾板外，錶板時鐘的外殼上刻有 357.497mph，代表着 Eyston 最後一次陸地速度紀錄。

1897年出生的Eyston，自細鍾情賽車運動，長大後成為上尉並獲得軍事十字勳章，並一直研發及駕駛賽車。於1935年，他成為首批到猶他州Bonneville鹽湖的英國車手之一，並刷新了24小時及48小時耐力賽速度紀錄。而他的戰車正正是用了勞斯萊斯的R型37升V12飛機引擎，提供超過2,000匹馬力，史上亦只約生產了19副。

後排中央的另一塊飾板上，以雕刻方式呈現出 Bonneville 地平綫銀島山脈。

為了向Eyston的非凡一生致敬，廠方特意以Black Diamond Metallic配搭全新的Bonneville Blue的雙色外漆面，猶如將Bonneville鹽湖上的蔚藍天空及Thunderbolt車身倒影重現。而表面看似光滑的鹽湖，實際滿布細小裂縫，廠方亦將這獨特紋理，以數碼重塑方式呈現在儀錶板的木質素材中，別樹一格。

Eyston 曾獲頒榮譽軍團騎士及大英帝國勳章（OBE），而駕駛座車門上則特意採用了與勳章緞帶顏色及物料相同的絲綢，編製出一節獨特裝飾。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Rolls-Royce Black Badge Ghost 規格表

售價：$7,180,000起（基本配置）

引擎：6.75 升 V12 雙 Turbo

傳動：ZF 8速變速箱、四驅

馬力：600ps / 5,000rpm

扭力：900Nm / 1,700-4,250rpm

車身：5,546 X 2,148 X 1,571mm

0-100km/h：4.7 秒

查詢：Rolls-Royce HK（2870 1692）

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撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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